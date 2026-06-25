Die New York Times streitet seit Jahren mehr oder weniger allein mit OpenAI. Jetzt zieht die zweite Reihe nach — und die ist deutlich größer. Knapp 400 lokale und regionale Zeitungen aus Dutzenden US-Bundesstaaten haben sich zusammengetan und am 24. Juni gemeinsam Klage gegen OpenAI und Microsoft eingereicht. Es ist das bislang größte juristische Aufgebot, das der amerikanische Lokaljournalismus gegen die KI-Branche auffährt.

Ein Bündnis aus 33 Verlagen — und ein Ex-Generalstaatsanwalt

Getragen wird die Sammelklage von 33 Verlagsgruppen, hinter denen die rund 400 Titel stehen: darunter AIM Media, die Arkansas Democrat-Gazette, die New York Amsterdam News, Ogden Newspapers und Wick Communications. Eingereicht wurde sie beim Bundesgericht für den Südbezirk von New York, Aktenzeichen 1:26-cv-05320. Federführend ist die Kanzlei Platkin LLP — gegründet Anfang 2026 von Matthew Platkin, dem früheren Generalstaatsanwalt von New Jersey.

Der Vorwurf liest sich bekannt: OpenAI und Microsoft sollen millionenfach urheberrechtlich geschützte Artikel kopiert haben, um damit die Modelle hinter ChatGPT und Copilot zu trainieren — ohne Erlaubnis, ohne Vergütung. Auch Texte hinter Bezahlschranken seien abgegriffen worden. Platkin bringt das Anliegen auf eine simple Formel: Eine KI sitze keine Stadtratssitzung aus, der Lokalreporter schon.

Nicht nur Urheberrecht: der DMCA-Hebel

Der eigentlich interessante Punkt steckt aber nicht im Copyright-Vorwurf allein. Die Kläger berufen sich zusätzlich auf den Digital Millennium Copyright Act: Beim Einsammeln der Texte sollen die KI-Firmen die Urheberrechts-Metadaten entfernt haben — Autorenzeilen, Copyright-Vermerke, Nutzungsbedingungen. Genau dieses Abschneiden der Herkunftsangaben ist nach US-Recht ein eigener Tatbestand, für den pauschalierter Schadenersatz fällig werden kann, Stück für Stück, pro Werk.

Das ist juristisch der schärfere Hebel. Wer den Urheberrechtsstreit über die Fair-Use-Frage führt, landet schnell in einem zähen Grundsatzverfahren mit offenem Ausgang — das zeigt der NYT-Fall. Der DMCA-Vorwurf dagegen setzt nicht am „durfte trainiert werden?“, sondern am „warum wurden die Vermerke entfernt?“ an. Gefordert werden gesetzlicher Schadenersatz und eine Unterlassungsverfügung.

Lizenz-Deals für die Großen, Klagen für den Rest

OpenAI hat längst Verträge mit großen Häusern: Axel Springer, Associated Press, Financial Times. Wer Reichweite und Markennamen mitbringt, bekommt einen Lizenz-Scheck. Eine Kreiszeitung in Arkansas bekommt das nicht — ihr bleibt der Klageweg. Genau diese Asymmetrie ist der Kern des Bündnisses: einzeln hat ein Lokalblatt keinerlei Verhandlungsmacht, zu 400. schon eher. Ein ähnliches Muster zeigte sich zuletzt beim Verdacht rund um leergekaufte Antiquariate — Trainingsmaterial wird dort beschafft, wo es am wenigsten Gegenwehr gibt.

Wer selbst seit Jahren Texte ins Netz stellt — diesen Blog eingeschlossen —, hat sich an Scraper gewöhnt; das war nie das Problem. Neu ist, dass aus dem abgegriffenen Material ein kommerzielles Produkt wird, das die Originalquelle ersetzen kann. Meine Einschätzung: Über die Fair-Use-Frage werden sich Gerichte noch jahrelang streiten, da wird dieses Verfahren wenig dran ändern. Aber der DMCA-Vorwurf könnte zum unbequemen Präzedenzfall werden — denn dass beim Training Autorenzeilen und Copyright-Hinweise verschwinden, lässt sich schwerer wegdiskutieren als die Trainingsfrage selbst.