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Klage gegen OpenAI und Microsoft: 400 US-Lokalzeitungen bündeln sich zum größten Verfahren ihrer Art

Knapp 400 lokale und regionale US-Zeitungen haben am 24. Juni gemeinsam Klage gegen OpenAI und Microsoft eingereicht. Sie werfen den Konzernen vor, Artikel ohne Erlaubnis fürs KI-Training kopiert und dabei Urheberrechtsvermerke entfernt zu haben.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 25. Juni 2026 · in Wirtschaft & Recht
Stapel gedruckter Zeitungen als Symbol für die Urheberrechtsklage von US-Lokalzeitungen gegen OpenAI und Microsoft

Die New York Times streitet seit Jahren mehr oder weniger allein mit OpenAI. Jetzt zieht die zweite Reihe nach — und die ist deutlich größer. Knapp 400 lokale und regionale Zeitungen aus Dutzenden US-Bundesstaaten haben sich zusammengetan und am 24. Juni gemeinsam Klage gegen OpenAI und Microsoft eingereicht. Es ist das bislang größte juristische Aufgebot, das der amerikanische Lokaljournalismus gegen die KI-Branche auffährt.

Ein Bündnis aus 33 Verlagen — und ein Ex-Generalstaatsanwalt

Getragen wird die Sammelklage von 33 Verlagsgruppen, hinter denen die rund 400 Titel stehen: darunter AIM Media, die Arkansas Democrat-Gazette, die New York Amsterdam News, Ogden Newspapers und Wick Communications. Eingereicht wurde sie beim Bundesgericht für den Südbezirk von New York, Aktenzeichen 1:26-cv-05320. Federführend ist die Kanzlei Platkin LLP — gegründet Anfang 2026 von Matthew Platkin, dem früheren Generalstaatsanwalt von New Jersey.

Der Vorwurf liest sich bekannt: OpenAI und Microsoft sollen millionenfach urheberrechtlich geschützte Artikel kopiert haben, um damit die Modelle hinter ChatGPT und Copilot zu trainieren — ohne Erlaubnis, ohne Vergütung. Auch Texte hinter Bezahlschranken seien abgegriffen worden. Platkin bringt das Anliegen auf eine simple Formel: Eine KI sitze keine Stadtratssitzung aus, der Lokalreporter schon.

Nicht nur Urheberrecht: der DMCA-Hebel

Der eigentlich interessante Punkt steckt aber nicht im Copyright-Vorwurf allein. Die Kläger berufen sich zusätzlich auf den Digital Millennium Copyright Act: Beim Einsammeln der Texte sollen die KI-Firmen die Urheberrechts-Metadaten entfernt haben — Autorenzeilen, Copyright-Vermerke, Nutzungsbedingungen. Genau dieses Abschneiden der Herkunftsangaben ist nach US-Recht ein eigener Tatbestand, für den pauschalierter Schadenersatz fällig werden kann, Stück für Stück, pro Werk.

Das ist juristisch der schärfere Hebel. Wer den Urheberrechtsstreit über die Fair-Use-Frage führt, landet schnell in einem zähen Grundsatzverfahren mit offenem Ausgang — das zeigt der NYT-Fall. Der DMCA-Vorwurf dagegen setzt nicht am „durfte trainiert werden?“, sondern am „warum wurden die Vermerke entfernt?“ an. Gefordert werden gesetzlicher Schadenersatz und eine Unterlassungsverfügung.

Lizenz-Deals für die Großen, Klagen für den Rest

OpenAI hat längst Verträge mit großen Häusern: Axel Springer, Associated Press, Financial Times. Wer Reichweite und Markennamen mitbringt, bekommt einen Lizenz-Scheck. Eine Kreiszeitung in Arkansas bekommt das nicht — ihr bleibt der Klageweg. Genau diese Asymmetrie ist der Kern des Bündnisses: einzeln hat ein Lokalblatt keinerlei Verhandlungsmacht, zu 400. schon eher. Ein ähnliches Muster zeigte sich zuletzt beim Verdacht rund um leergekaufte Antiquariate — Trainingsmaterial wird dort beschafft, wo es am wenigsten Gegenwehr gibt.

Wer selbst seit Jahren Texte ins Netz stellt — diesen Blog eingeschlossen —, hat sich an Scraper gewöhnt; das war nie das Problem. Neu ist, dass aus dem abgegriffenen Material ein kommerzielles Produkt wird, das die Originalquelle ersetzen kann. Meine Einschätzung: Über die Fair-Use-Frage werden sich Gerichte noch jahrelang streiten, da wird dieses Verfahren wenig dran ändern. Aber der DMCA-Vorwurf könnte zum unbequemen Präzedenzfall werden — denn dass beim Training Autorenzeilen und Copyright-Hinweise verschwinden, lässt sich schwerer wegdiskutieren als die Trainingsfrage selbst.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.