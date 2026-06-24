Anfang Juni hatten wir über drei verkettete Lücken in Ubiquitis UniFi OS berichtet, die ohne gültiges Login Root-Rechte auf der Managementebene liefern. Damals galt: technisch sauber dokumentiert, ein Patch lag bereit — aber kein öffentlicher Exploit und keine Berichte über Angriffe. Dieser Stand ist überholt. Die drei Schwachstellen werden inzwischen aktiv ausgenutzt.

Was sich seit der ersten Meldung geändert hat

Am 23. Juni hat die US-Cybersicherheitsbehörde CISA die drei CVEs — CVE-2026-34908, -34909 und -34910 — in ihren Katalog der „Known Exploited Vulnerabilities“ aufgenommen. Diese Liste ist kein Verdacht, sondern eine Bestätigung: Aufgenommen wird nur, was nachweislich angegriffen wird. Für US-Bundesbehörden gilt damit laut der zugehörigen Direktive eine Frist von drei Tagen, um zu patchen oder die Systeme vom Netz zu nehmen — ungewöhnlich kurz und ein Indiz dafür, wie ernst die Lage eingeschätzt wird.

Der technische Kern, ohne ihn neu aufzurollen: Ein Routing-Mismatch in Nginx lässt eine manipulierte Anfrage an einem eigentlich geschützten Endpunkt landen; zusammen mit einer Command Injection steht am Ende Root. Die Forscher von Bishop Fox hatten die Kette schon im Juni auf einer Live-Instanz demonstriert — was damals Proof of Concept war, ist jetzt offenbar im Umlauf.

Auch UniFi-Konsolen betroffen, nicht nur der Server

Wichtig für die Einschätzung des eigenen Risikos: Verwundbar ist nicht nur die Server-Software. Betroffen sind UniFi OS in Versionen vor 5.1.12 und UniFi OS Server vor 5.0.8. Das schließt die zentralen Konsolen mit ein — Dream Machine Pro, Cloud Key Gen2 Plus und verwandte Geräte. Wer eine solche Box im Einsatz hat und das bereits im Mai bereitgestellte Update bisher aufgeschoben hat, sollte das nicht länger tun.

In meinem eigenen Heimnetz hängt die Management-Oberfläche in einem separaten VLAN und ist von außen gar nicht erreichbar — genau diese Trennung ist bei solchen Lücken der Unterschied zwischen „muss zeitnah patchen“ und „akute Gefahr“. Wer seine UniFi-Konsole dagegen offen ins Internet gestellt hat, etwa für den Fernzugriff ohne VPN, gehört zur ersten Zielgruppe der laufenden Scans. Den eigenen Stand prüft weiterhin das Detection-Script von Bishop Fox, das nur harmlose GET-Anfragen sendet.

Dass zwischen Erstmeldung und aktiver Ausnutzung kaum zwei Wochen liegen, ist keine Überraschung, sondern das übliche Tempo, sobald der Mechanismus einer Lücke öffentlich dokumentiert ist. Ein Patch, der seit Mai bereitliegt und Ende Juni noch nicht eingespielt ist, hat sein Zeitfenster aufgebraucht. Bei Infrastruktur, an der Switches, Access Points und in vielen Installationen auch Kameras und Türzugänge hängen, ist das kein Kavaliersdelikt.