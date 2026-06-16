Wer in Netzwerke eindringt und wartet, fällt nicht auf. UNC6508, eine von Googles Threat Intelligence Group (GTIG) der Volksrepublik China zugeordnete Hackergruppe, hat das konsequent praktiziert: Nach dem ersten Zugriff auf Servern der Zielorganisationen drei Monate abgewartet — bevor überhaupt Malware installiert wurde. Danach noch gut ein Jahr drin, ohne dass jemand Alarm schlug. Das Ergebnis: tiefer Einblick in medizinische Forschung, Militärprojekte und KI-Entwicklung in den USA und Kanada.

Die Methode: Geduld als Taktik

Im September 2023 begann die Kampagne mit der Ausnutzung von Sicherheitslücken in älteren Versionen von REDCap — einer Spezialsoftware für klinische Studiendaten, die in Forschungseinrichtungen und Universitätskliniken weit verbreitet ist. Die Angreifer gelangten auf extern erreichbare Server und hinterließen zunächst nichts. Erst drei Monate später installierten sie INFINITERED: eine modulare Malware, die als Trojaner in legitimen REDCap-Systemdateien versteckt war und drei Hauptfunktionen übernahm — Zugangsdaten abgreifen, Backdoor einrichten, im System persistieren.

Für die Datenexfiltration nutzten die Angreifer einen unerwarteten Weg: Sie manipulierten Google-Workspace-Regeln der kompromittierten Konten so, dass E-Mails mit bestimmten Keywords per BCC an eine Gmail-Adresse weitergeleitet wurden, die sie kontrollierten. Insgesamt blieben sie nach Angaben von GTIG mindestens 14 Monate lang unentdeckt.

REDCap als Einstiegspunkt — Nischensoftware außerhalb des Patch-Radars

Aus dem Tagesgeschäft kenne ich das Muster: Spezialsoftware für einzelne Fachbereiche läuft oft jahrelang auf der Installationsversion — kein zentraler Patch-Prozess zeigt drauf, und kein Ticket „Internet geht nicht“ kommt. REDCap ist genau so eine Anwendung: Research Electronic Data Capture ist in der medizinischen Forschung verbreitet, oft als selbst gehostete Instanz auf einem öffentlich erreichbaren Server. Externe Erreichbarkeit, alte Versionsstände, und die Software fällt durch die Lücken von Standard-Patch-Zyklen — ein strukturell attraktives Angriffsziel.

Googles Empfehlungen nach der Analyse: Zwei-Faktor-Authentifizierung, Device-Binding für Session-Cookies (DBSC), aktive Log-Auswertung und REDCap-Updates einspielen — plus gezielte Suche nach INFINITERED-Spuren in betroffenen Systemen.

Was China aus den Netzen wollte

Die vom GTIG-Bericht rekonstruierte Interessenliste der Gruppe ist aufschlussreich: konventionelle Waffen, offensive Software, Militärangelegenheiten, Außenpolitik, unbemannte Fahrzeuge (UAVs), KI, medizinische Forschung — und Pathogene, darunter ausdrücklich der Chikungunya-Virus. Ziele waren unter anderem klinische Forschungsanbieter, akademische Zentren, militärische Gesundheitsinstitutionen und Regulierungsbehörden in den USA und Kanada.

Das ist keine opportunistische Ransomware-Kampagne. Die Breite der Interessenfelder und die Geduld, mit der UNC6508 vorging, deuten auf staatlichen Auftrag hin: gezielte Informationssammlung zu Themen, die für langfristige strategische Planung relevant sind — kein schneller Gewinn, sondern Wissensernte.

Dass spezialisierte Forschungseinrichtungen über 14 Monate hinweg nicht bemerkten, dass jemand in ihren Netzen saß und E-Mails umgeleitet wurden, ist kein Einzelfall. Es ist ein Hinweis auf ein strukturelles Problem: Spezialsoftware in abgeschotteten Fachbereichen entgeht Standard-Sicherheitsmonitoring. REDCap ist hier stellvertretend — das gleiche Muster lässt sich auf Labor-Management-Systeme, Forschungsdatenbanken und andere Nischenanwendungen übertragen. UNC6508 hat das systematisch ausgenutzt.