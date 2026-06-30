Elektroautos sind nicht gefährlicher als Verbrenner – aber sie verunglücken anders. Das ist der Kern einer neuen Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer (UDV), die rund 500 schwere Unfälle ausgewertet und E-Autos mit vergleichbaren Verbrennern mehrerer Fahrzeugklassen verglichen hat. Wer beim Stichwort E-Auto-Sicherheit reflexartig an brennende Akkus denkt, schaut in die falsche Richtung. Das eigentliche Muster steckt im Banalen: beim Anfahren, Rückwärtsfahren und Abbiegen.

Insgesamt sicher, die Insassen sogar besser geschützt

Die gute Nachricht zuerst: Bei der Schadenshäufigkeit sind E-Autos unauffällig, in Crashtests schneiden sie mindestens so gut ab wie Verbrenner. Ihre Insassen sind sogar tendenziell besser geschützt – das höhere Gewicht und die durchweg moderne Sicherheitsausstattung wirken im Aufprall zu ihren Gunsten. Hinzu kommt ein Verhaltenseffekt: Laut UDV fahren E-Auto-Fahrer im Schnitt vorsichtiger, mit weniger Tempo- und weniger Alkoholunfällen. So weit ist die Bilanz also ein Argument für den Umstieg, kein Warnschild.

Das Problem heißt langsam und leise

Der Haken zeigt sich im Schritttempo. Beim Anfahren, beim Rückwärtsfahren und beim langsamen Abbiegen erfassen E-Autos häufiger Fußgänger als vergleichbare Verbrenner – besonders in der Dämmerung, im Dunkeln und an Ein- und Ausfahrten. UDV-Leiterin Kirstin Zeidler bringt es darauf, dass Fußgänger die leisen Wagen in solchen Momenten schlechter wahrnehmen. Die Zahlen stützen das: 76 Prozent der Fußgängerunfälle mit E-Autos passierten in Situationen, in denen das künstliche Warngeräusch AVAS hätte greifen müssen – bei den Verbrennern waren es 54 Prozent.

AVAS ist seit 2021 für Tempo unter 20 km/h Pflicht, doch der Sound ist oft zu leise oder schlicht nicht als Auto zu erkennen. Das deckt sich mit dem, was ich aus der eigenen Straße kenne: Wenn der Nachbar elektrisch rückwärts aus der Einfahrt rollt, höre ich das Knirschen der Reifen auf dem Kies, bevor ich den Wagen höre. Dass schwere Fronten Fußgänger zusätzlich gefährden, ist dabei kein reines E-Auto-Thema – das zeigt sich auch bei den immer höheren Motorhauben moderner SUV.

Wenn das falsche Pedal getroffen wird

Ein zweites Muster betrifft die Fahrer selbst. In neun der untersuchten Fälle beschleunigte ein E-Auto beim Anfahren ungewollt – bei den Verbrennern war es ein einziger. Die UDV führt das auf Pedalverwechslungen zurück, begünstigt durch das in vielen E-Autos übliche One-Pedal-Driving, bei dem ein Pedal Gas und Bremse zugleich übernimmt. Auffällig: Knapp die Hälfte der betroffenen älteren Fahrer war über 75. Ein ungewohntes Bedienkonzept trifft hier auf Reaktionsmuster, die über Jahrzehnte auf zwei getrennte Pedale eingeschliffen sind.

Keines dieser Probleme ist ein Grund, vom E-Auto abzuraten – aber beide sind hausgemacht und lösbar. Ein AVAS, das man auch als Auto erkennt (und nicht als sphärisches Raumschiff-Summen), und eine ehrlichere Auseinandersetzung mit One-Pedal-Bedienkonzepten würden mehr bringen als jede weitere Crashtest-Bestnote. Die Technik im Auto ist sicher geworden. Der blinde Fleck liegt jetzt dort, wo das Auto auf den Menschen daneben trifft.