Hardware & Gadgets 2 Min. Lesezeit

TSMC verteuert alle modernen Fertigungsknoten — am Ende zahlt es der Kunde

Berichten zufolge hebt Auftragsfertiger TSMC die Preise für alle Fertigungsknoten ab 7 Nanometer an — fünf bis zehn Prozent. Betroffen sind Apple, Nvidia, AMD und Qualcomm, und damit am Ende die Käufer.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 24. Juni 2026 · in Hardware & Gadgets
Nahaufnahme eines Halbleiter-Wafers mit feiner Chipstruktur

Wer in den letzten Jahren einen PC zusammengestellt hat, kennt das Gefühl: Bei Grafikkarten und Arbeitsspeicher zeigt der Preis vor allem nach oben. Jetzt kommt der nächste Schub — und diesmal an der Wurzel. Auftragsfertiger TSMC will einem Bericht zufolge die Preise für seine modernen Fertigungsknoten anheben, quer über alles ab 7 Nanometer abwärts. Genau dort entstehen die Chips von Apple, Nvidia, AMD und Qualcomm.

Was teurer wird — und um wie viel

Die Zahl, die kursiert: fünf bis zehn Prozent mehr, je nach Fertigungsprozess, Produkt und Kunde. Ganz einig ist sich die Branche bei den Details nicht — der ursprüngliche Branchenbericht nennt diese Spanne, andere Quellen weichen ab. Sicher ist die Stoßrichtung: Es trifft nicht nur die exotischen 2-Nanometer-Prozesse, sondern alle „Advanced Nodes“ ab 7 nm. Und die sind kein Nischengeschäft — sie stehen für rund 74 Prozent von TSMCs Umsatz.

Im PC-Bau für Freunde und Familie sehe ich die Endstufe dieser Kette regelmäßig: Was beim Fertiger ein paar Prozent ausmacht, landet über GPU, CPU und Mainboard am Ende beim Käufer — meist deutlicher, als der ursprüngliche Aufschlag vermuten lässt. Zwischen Waferpreis und Ladenpreis sitzen genug Hände, die ihre Marge halten wollen.

Warum TSMC das durchsetzen kann

Die Begründung ist bemerkenswert offen: TSMC habe zugesehen, wie die Speicherhersteller von steigenden Preisen profitierten — und wolle nachziehen. Wer die jüngste Debatte um die DRAM-Preise verfolgt hat, kennt das Muster. Dazu kommen die gewaltigen Investitionen in neue Fabriken, die am Ende irgendwer bezahlen muss.

Durchsetzen lässt sich das, weil es für die Spitzenfertigung schlicht keine Alternative gibt. Intel Foundry ist noch nicht so weit, Samsung hängt bei der Ausbeute hinterher. Wer einen Hochleistungschip in 3 oder 2 nm braucht, geht zu TSMC — oder gar nicht. Das ist kein Marktversagen, aber nah dran an einem Monopol, und Monopolisten setzen den Preis. Solange Apple, Nvidia und die anderen keine zweite Quelle haben, werden sie zahlen — und die Rechnung weiterreichen.

AMD Chipfertigung Halbleiter Nvidia TSMC

Das könnte dich auch interessieren

Aus denselben Themen
◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.