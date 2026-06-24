Wer in den letzten Jahren einen PC zusammengestellt hat, kennt das Gefühl: Bei Grafikkarten und Arbeitsspeicher zeigt der Preis vor allem nach oben. Jetzt kommt der nächste Schub — und diesmal an der Wurzel. Auftragsfertiger TSMC will einem Bericht zufolge die Preise für seine modernen Fertigungsknoten anheben, quer über alles ab 7 Nanometer abwärts. Genau dort entstehen die Chips von Apple, Nvidia, AMD und Qualcomm.

Was teurer wird — und um wie viel

Die Zahl, die kursiert: fünf bis zehn Prozent mehr, je nach Fertigungsprozess, Produkt und Kunde. Ganz einig ist sich die Branche bei den Details nicht — der ursprüngliche Branchenbericht nennt diese Spanne, andere Quellen weichen ab. Sicher ist die Stoßrichtung: Es trifft nicht nur die exotischen 2-Nanometer-Prozesse, sondern alle „Advanced Nodes“ ab 7 nm. Und die sind kein Nischengeschäft — sie stehen für rund 74 Prozent von TSMCs Umsatz.

Im PC-Bau für Freunde und Familie sehe ich die Endstufe dieser Kette regelmäßig: Was beim Fertiger ein paar Prozent ausmacht, landet über GPU, CPU und Mainboard am Ende beim Käufer — meist deutlicher, als der ursprüngliche Aufschlag vermuten lässt. Zwischen Waferpreis und Ladenpreis sitzen genug Hände, die ihre Marge halten wollen.

Warum TSMC das durchsetzen kann

Die Begründung ist bemerkenswert offen: TSMC habe zugesehen, wie die Speicherhersteller von steigenden Preisen profitierten — und wolle nachziehen. Wer die jüngste Debatte um die DRAM-Preise verfolgt hat, kennt das Muster. Dazu kommen die gewaltigen Investitionen in neue Fabriken, die am Ende irgendwer bezahlen muss.

Durchsetzen lässt sich das, weil es für die Spitzenfertigung schlicht keine Alternative gibt. Intel Foundry ist noch nicht so weit, Samsung hängt bei der Ausbeute hinterher. Wer einen Hochleistungschip in 3 oder 2 nm braucht, geht zu TSMC — oder gar nicht. Das ist kein Marktversagen, aber nah dran an einem Monopol, und Monopolisten setzen den Preis. Solange Apple, Nvidia und die anderen keine zweite Quelle haben, werden sie zahlen — und die Rechnung weiterreichen.