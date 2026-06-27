Kaum hatten die EU-Staaten dem mühsam ausgehandelten Handelsabkommen mit den USA zugestimmt, kam die nächste Drohung — per Truth Social. US-Präsident Donald Trump kündigte am Freitag an, jedes Land mit einem Strafzoll von 100 Prozent auf sämtliche Waren zu belegen, das eine Steuer auf amerikanische Digitalkonzerne erhebt. Der Streit um diese Digitalsteuer ist nicht neu. Die Eskalationsstufe schon.

Was Trump genau androht

In seinem Post schreibt Trump, jedes Land, das eine solche Steuer einführe, werde „sofort“ mit einem Zoll von 100 Prozent auf alle in die USA gelieferten Güter belegt. Der entscheidende Satz steht etwas weiter unten: Diese neuen Zölle sollen bereits ausgehandelte Handelsabkommen ersetzen — unabhängig davon, ob sie schon unterschrieben oder umgesetzt sind. Damit stellt er ausgerechnet jenes Abkommen infrage, dem die EU-Staaten erst einen Tag zuvor zugestimmt hatten.

Adressat ist explizit Europa. Trump verwies auf mehrere europäische Länder, die eine „unmittelbar bevorstehende“ Einführung solcher Abgaben diskutierten. Konkrete Namen oder ein Datum für die Zölle nannte er nicht — die Drohung bleibt vorerst eine Ankündigung, kein Dekret.

Worum sich der Streit dreht

Eine Digitalsteuer zielt auf Konzerne, die in einem Land Geschäfte machen, dort aber keine physische Niederlassung unterhalten und kaum Ertragsteuer zahlen. Gemeint sind in der Praxis die großen US-Plattformen — Google, Meta, Amazon, Apple. Frankreich erhebt seit 2019 eine Abgabe auf die Umsätze großer Digitalanbieter, Österreich verlangt seit 2020 fünf Prozent auf Online-Werbeerlöse. Weitere EU-Staaten haben ähnliche Modelle eingeführt oder in der Schublade.

Die EU-Kommission weist Trumps Lesart, das sei eine Diskriminierung amerikanischer Firmen, zurück: Die Abgaben gälten für alle großen Unternehmen gleichermaßen, unabhängig von der Herkunft. Es gehe um das souveräne Recht, wirtschaftliche Aktivität im eigenen Hoheitsgebiet zu regeln. Für den Fall neuer US-Zölle kündigte Brüssel eine „schnelle und entschlossene“ Reaktion an, um die eigenen Rechte und die regulatorische Autonomie zu verteidigen.

Schlechtes Timing — und ein bekanntes Muster

Pikant ist der Zeitpunkt. Das am 26. Juni beschlossene Abkommen erlaubt den USA, die meisten EU-Waren mit 15 Prozent zu verzollen, während die EU nicht im gleichen Maß zurückschlagen kann. Bis zum 4. Juli soll die Umsetzung beginnen. Die Digitalsteuern waren nie Teil dieses Deals — genau dieser Punkt blieb der Stachel, den Trump jetzt zieht.

Im Tagesgeschäft ist das für mich mehr als außenpolitisches Theater. Wer kleine und mittlere Firmen betreut, baut den halben Stack auf amerikanischer Technik — Microsoft 365, Cloud-Dienste, die Server-Hardware ohnehin. Ein Zollkrieg, der bei 100 Prozent anfängt, träfe nicht nur Autobauer und Maschinenexporteure, sondern am Ende jeden, der auf US-Software und -Geräte angewiesen ist. Und die Rechnung dafür schreibt im Zweifel nicht Brüssel.

Bekannt ist die Drohkulisse trotzdem. Ähnliches hatte Trump schon im August 2025 in den Raum gestellt und Großbritannien gewarnt, ohne dass Zölle folgten. Vieles spricht für ein Verhandlungsmanöver — die Steuer als Faustpfand, kurz bevor die Tinte unter dem Abkommen trocken ist. Nur: Wer einen Deal einen Tag nach der Zustimmung wieder zur Disposition stellt, macht den nächsten schwerer. Was ist eine Unterschrift wert, wenn der Vertragspartner sie am Folgetag überschreibt?