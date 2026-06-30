Total War und die großen Schlachten — das passte immer. Total War und die Kampagne dazwischen, das ewige Runde-für-Runde-Verwalten von Provinzen und Generälen — daran hat sich die Reihe zwei Jahrzehnte lang abgearbeitet. Genau hier setzt Creative Assembly beim nächsten historischen Teil an: In einem aktuellen Entwickler-Stream hat das Studio gezeigt, wie tief sich Total War: Medieval III bei einem alten Konkurrenten bedient — bei den Dynastie-Intrigen von Paradox‘ Crusader Kings.

Dynastien statt Einzelhelden

Der Kern der Umstellung: An die Stelle einzelner, fest spezialisierter Figuren — hier der General, da der Diplomat, dort der Agent — treten ganze Dynastien adliger Häuser. Charaktere sind nicht mehr auf eine Rolle festgenagelt, sondern übernehmen flexibel verschiedene Aufgaben. Eigenschaften wie loyal oder eigennützig werden über Generationen hinweg vererbt.

Dazu kommt eine Intrigen-Ebene, die man so eher aus Crusader Kings kennt. Verwandte des eigenen Hauses können in Nachbarregionen Einfluss aufbauen; gelingt es, einen Verwandten auf einen fremden Thron zu setzen, öffnet das die Tür zu einem Bündnis. Und zerstreitet sich die eigene Dynastie, drohen Rebellionen bis hin zum Bürgerkrieg. Das ist deutlich mehr Charakter-Drama, als die Reihe ihren Kampagnen bisher zugestanden hat.

Ein Bruch mit der eigenen Formel — und ein Risiko

Wer die Reihe über die Jahre verfolgt hat, weiß: Die Schlachten waren selten das Problem. Es war die Kampagnenkarte, die zu oft zur Tabellenkalkulation mit Einheiten-Schiebereien verkam. Sich die charaktergetriebene Tiefe von Crusader Kings zu borgen, zielt also genau auf die seit Jahren bekannte Schwachstelle.

Angekündigt hatte Creative Assembly Medieval III bereits im Dezember 2025 zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe, samt neuer hauseigener Engine namens Warcore. Sega spricht von der „Wiedergeburt des historischen Total War“ — eine Hausnummer, die man bei einem Titel in sehr früher Vorproduktion erst einmal als das nehmen sollte, was sie ist: ein Versprechen. Ein Release-Termin fehlt, die Plattformen sind offen, gezeigt wurde der Entwicklungsstand, nicht das fertige Spiel.

Ich habe in zwanzig Jahren genug Vorhaben gesehen, die „in sehr früher Phase“ mit großen Worten vorgestellt wurden, um die Vorfreude zu dosieren — zwischen Entwickler-Demo und Verkaufsversion liegt erfahrungsgemäß mehr, als die Demo zeigt. Die Richtung stimmt trotzdem: Wenn Medieval III die starken Schlachten der Reihe mit einer Kampagne verbindet, die einen wirklich an die eigene Dynastie fesselt, wäre das der überfälligere Schritt als jede weitere spielbare Fraktion.