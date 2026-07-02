Wenn ein Konzern, der seine komplette interne IT auf VMware gebaut hat, lieber vor Gericht zieht, als den Support-Vertrag zu verlängern, sagt das mehr über den Zustand der Plattform als jede Analystenprognose. T-Mobile US will rund 1.000 Anwendungen von VMware wegmigrieren — und hat sich die Zeit dafür per einstweiliger Verfügung erst einmal erstritten. Dass Broadcoms Lizenzkurs vor allem den Mittelstand trifft, war schon im Juni Thema. Dass es die ganz Großen genauso trifft, wird jetzt vor einem US-Gericht verhandelt.

300.000 Kerne, gewachsen seit 2008

T-Mobile betreibt VMware seit 2008. Die Virtualisierung ist nicht irgendein Baustein, sondern laut den Gerichtsunterlagen die Grundlage des gesamten internen Netzes — rund 1.000 Anwendungen laufen darauf, verteilt über mehr als 300.000 CPU-Kerne und Zehntausende virtuelle Maschinen. Eine Landschaft dieser Größe schaltet man nicht über ein Wochenende um.

Genau darum geht der Streit. Im August 2023 kaufte T-Mobile noch dauerhafte Lizenzen, dazu zwei Jahre Support mit der Option auf ein drittes. Als der Konzern diese Option ziehen wollte, lehnte Broadcom ab. Die einstweilige Verfügung sichert den Support jetzt bis August 2026 — ein Zeitfenster, das T-Mobile nicht zum Bleiben nutzen will, sondern für den geordneten Ausstieg.

Der Support, den es angeblich nicht mehr gibt

Broadcoms Argument vor Gericht ist bemerkenswert: Die Produkte, für die T-Mobile den Vertrag geschlossen habe, existierten so nicht mehr. Nach der Übernahme Ende 2023 hat der Konzern das VMware-Portfolio von über 150 Einzelprodukten auf zwei Bundles eingedampft — nur noch im Abo zu haben. Ein Abo-Modell, so Broadcom, sei ohnehin Industriestandard.

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Eine gekaufte Dauerlizenz, deren zugesagter Support daran scheitert, dass der Hersteller sein eigenes Produkt aus dem Katalog nimmt: Das ist keine Vertragsauslegung, das ist die Aushöhlung des Kaufgedankens. Wer einmal erlebt hat, wie ein Anbieter „Perpetual“ verkauft und „Abo“ meint, liest die Klageschrift mit grimmigem Wiedererkennen.

Ich verwalte selbst Server bei netcup und Hetzner und plane die seltene Migration eines Virtualisierungs-Stacks lieber in Monaten als in Wochen — schon ein sauberer Umzug von einer Hand voll Hosts kostet Nerven und Wochenenden. Was ein geordneter Wechsel von 1.000 Anwendungen bedeutet, kann man sich hochrechnen: Das ist kein Projekt, das man startet, weil man Lust darauf hat, sondern nur, weil die Alternative schlimmer ist.

Von AT&T bis Tesco: T-Mobile ist nicht allein

Der Fall reiht sich in ein Muster. AT&T hatte einen ähnlichen Support-Streit mit Broadcom und einigte sich am Ende außergerichtlich zu unbekannten Konditionen. Die britische Handelskette Tesco klagt weiter — auf rund 100 Millionen Pfund Schadenersatz. Broadcom trifft also nicht auf vereinzelte Nörgler, sondern auf eine Reihe von Großkunden, die dieselbe Erfahrung machen.

Das Kalkül hinter der harten Abo-Linie funktioniert nur, solange die Kunden festsitzen. Wenn aber ausgerechnet ein Konzern mit 300.000 Kernen vorrechnet, dass der komplette Ausstieg der günstigere Weg ist als das Nachverhandeln, bekommt dieses Kalkül Risse — zumindest bei allen, die groß genug sind, um die Migration zu stemmen. Für kleinere Häuser bleibt die bittere Pointe: Sie zahlen die Zeche, während die Riesen sich freiklagen.