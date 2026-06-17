KI-generierte Clips sind im Social-Web kein Randphänomen mehr — für neue TikTok-Nutzer sind sie inzwischen der Normalfall. Das US-Unternehmen Kapwing, selbst Anbieter von Videobearbeitungs-Werkzeugen, hat über 10.000 Videos ausgewertet und zusätzlich frische Konten getestet. Das Ergebnis fällt deutlich aus: Knapp 60 Prozent dessen, was TikToks „For You“-Feed einem brandneuen Account vorsetzt, ist maschinell erzeugter Müll — sogenannter KI-Slop. Bei YouTube war es im selben Test nur ein Drittel davon.

Was Kapwing wirklich gemessen hat

Für die Erhebung hat Kapwing zwei Wege kombiniert. Zum einen die 20 größten TikTok-Kategorien samt ihrer Top-Hashtags durchforstet und jedes Video manuell als KI-generiert oder echt eingestuft — gut 10.700 Clips insgesamt. Zum anderen ein frisches Konto angelegt und die ersten 500 Videos im personalisierten Feed gezählt. Dort waren 59 Prozent KI-Slop.

Der Vergleich mit YouTube macht die Zahl greifbar: Derselbe Frischkonto-Test ergab dort 104 von 500 Shorts, also 21 Prozent. TikTok serviert neuen Nutzern damit rund dreimal so viel synthetisches Material. Eine bloße Herstellerangabe ist das nicht — Kapwing hat zwar ein wirtschaftliches Interesse an der Debatte, die Methodik liegt aber offen, und die Größenordnung deckt sich mit dem, was andere Auswertungen zu YouTube Shorts zuletzt gezeigt haben.

Die heikelste Ecke: Inhalte für Kinder

Am unangenehmsten liest sich der Teil zu Kinderinhalten. 57,4 Prozent der an Kinder gerichteten Videos stufte Kapwing als KI-generiert ein. Beim Hashtag #CartoonKids waren es 97 Prozent — praktisch alles, was dort hochgespült wird, kommt aus dem Generator.

Ich nutze TikTok privat kaum, aber wer im Familienumfeld mitbekommt, was da durch den Feed scrollt, ahnt das Problem auch ohne Studie: immer die gleichen glattgerenderten Figuren, leiernde Synthetik-Stimmen, Geschichten ohne roten Faden. Das ist nicht nur ästhetisch billig. Bei Inhalten für Kinder fehlt jede redaktionelle Kontrolle darüber, was der Algorithmus als Nächstes nachlegt — und ausgerechnet dort sammelt sich das Zeug.

Warum der Feed kippt

Dass ausgerechnet TikTok vorn liegt, ist kein Zufall. KI-Videos lassen sich in Minuten und zu Cent-Beträgen am Fließband produzieren, und ein auf Verweildauer optimierter Empfehlungsalgorithmus fragt nicht, ob ein Clip von einem Menschen oder einer Maschine stammt — er fragt, ob jemand dranbleibt. Solange synthetische Massenware diese eine Kennzahl bedient, hat die Plattform wenig Anreiz, sie auszusortieren. Eine Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte existiert zwar auf dem Papier, im laufenden Feed greift sie aber kaum.

Mich überzeugt das Argument „die Nutzer entscheiden ja selbst, was sie schauen“ an dieser Stelle nicht. Wer ein frisches Konto anlegt, entscheidet gar nichts — er bekommt vorgesetzt, was die Maschine für bindungsstark hält. Wenn das zu 60 Prozent generischer Maschinen-Output ist, beschreibt die Zahl weniger den Geschmack der Leute als den Zustand der Plattform. Und der ist, freundlich gesagt, ausbaufähig.