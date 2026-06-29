Die großen Streamingdienste reden seit Monaten über KI-Musik — TIDAL zieht jetzt als erster eine Grenze dort, wo es wehtut: beim Geld. Ab dem 15. Juli bekommen vollständig von Software erzeugte Titel auf der Plattform keine Tantiemen mehr und dürfen auch nicht mehr direkt an Fans verkauft werden. Verschwinden sollen sie nicht — sie werden nur finanziell kaltgestellt. Für jeden, der seine Musik noch selbst einspielt, ist das die handfestere Ansage als das übliche „Wir beobachten die Entwicklung“.

Was sich am 15. Juli ändert

Die Regeln sind erstaunlich konkret. Wer auf TIDAL einen Track hochlädt, der zu 100 Prozent aus einem KI-Generator stammt, muss mit drei Konsequenzen rechnen: Der Titel erhält ein sichtbares „KI“-Badge, er bringt keine Tantiemen mehr ein, und er taucht auch nicht im Direktverkauf an Fans auf. Abrufbar bleibt er trotzdem — ein Bann ist das ausdrücklich nicht. Ein eigener Punkt gilt der Nachahmung: Musik, die eine reale Künstlerin oder Band imitiert, wird per Erkennungswerkzeug automatisch entfernt.

Die Vorgaben greifen auch in TIDAL Upload, dem Self-Service-Werkzeug für unabhängige Musiker. TIDAL nennt das Regelwerk selbst ein „lebendes Dokument“ und kündigt an, die Kennzeichnung später auf „weitgehend“ KI-generierte Titel auszuweiten — sobald die Erkennung das hergibt. Übersetzt heißt das: Heute trifft es nur die eindeutigen Fälle.

Warum die Geld-Frage der eigentliche Hebel ist

Spotify, Apple Music, Deezer und Qobuz haben zuletzt nachgezogen, blieben aber meist beim Kennzeichnen oder beim Aussortieren aus den Empfehlungen. Wie groß das Problem ist, zeigt eine Zahl von Deezer: Dort sind rund 44 Prozent der täglichen Uploads inzwischen synthetisch. Tantiemen kommen bei den Diensten aus einem gemeinsamen Topf — jeder KI-Massen-Upload, der mitkassiert, knabbert am Anteil derjenigen, die wirklich ein Instrument in der Hand hatten. Wer den Geldfluss kappt statt nur ein Etikett zu kleben, nimmt der Upload-Flut den Anreiz. Das wirkt stärker als ein Badge, das die meisten ohnehin wegscrollen.

Den Mechanismus kenne ich aus einer ganz anderen Ecke. Wenn ich für Artikelbilder Stockfotos lizenziere, sind die Kataloge in den letzten zwei Jahren mit KI-Bildern zugeschüttet worden — und sobald solche Bilder gleichberechtigt mitverdienen, lohnt sich die Masse mehr als die Mühe. Genau an diesem Punkt setzt TIDAL an: nicht am Verbot, sondern an der Auszahlung.

Der Haken steckt in der Erkennung

„Zu 100 Prozent KI“ klingt eindeutig, ist es technisch aber nicht. Wo hört das Werkzeug auf, wo fängt die Fälschung an? Ein KI-Gesang über echtem Instrumental, ein mit Software gemastertes Demo, generierte Begleitspuren — die Grauzone ist riesig, und sie ist genau der Grund, warum TIDAL die Ausweitung auf „weitgehend“ KI-generierte Stücke vertagt. Plattform-Manager Tony Gervino begründet den Schritt damit, organische Kreativität schützen zu wollen, ohne den technischen Fortschritt schlechtzureden. Eine vernünftige Haltung — die aber steht und fällt mit der Trefferquote der Erkennung.

Die Richtung stimmt, und TIDAL ist damit weiter vorn als die meisten Konkurrenten. Nur: TIDAL ist auch der Dienst mit dem überschaubarsten Marktanteil. Solange Spotify und Apple Music bei der bloßen Kennzeichnung bleiben und nicht an die Auszahlung gehen, bleibt der wirksamste Hebel ein Vorreiter-Experiment (das man dann gern als Branchenstandard verkauft, wenn es ohne große Klagen läuft).