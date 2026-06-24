Thunderbird kennt man seit über zwei Jahrzehnten als das, was es war: ein Mail-Programm, das man sich auf den Rechner holt und mit dem eigenen Postfach füttert. Jetzt baut das Projekt an etwas anderem. Aus „Thunderbird Pro“ wird „Thundermail“, ein eigener E-Mail-Dienst — und im Juli 2026 soll eine erste, noch sehr frühe Webmail-Version im Browser starten. Der Client wird zum Anbieter.

Vom Mail-Client zum Mail-Anbieter

Hinter der Umbenennung steckt mehr als Kosmetik. „Thunderbird Pro“ hatte für Verwirrung gesorgt — gemeint war nie eine Profi-Variante des Desktop-Programms, sondern ein Bündel kostenpflichtiger Dienste. Unter dem Namen Thundermail ist klarer, worum es geht: ein E-Mail-Konto direkt von Thunderbird, inklusive der Zusatzdienste Appointment (Terminbuchung) und Send (verschlüsselter Dateiversand). Getragen wird das Ganze von der MZLA Technologies Corporation, einer Tochter der Mozilla Foundation — derselben Struktur, die auch hinter dem Browser Firefox steht.

Möglich wird der Schritt, weil sich Thunderbird über Jahre fast ausschließlich aus Spenden finanziert hat und nun ein zweites Standbein sucht. Die Desktop- und Mobil-Apps bleiben kostenlos und quelloffen — das stellt das Projekt ausdrücklich klar.

Webmail im Browser — spät, aber gewollt

Die Webmail-Alpha im Juli ist der eigentliche Bruch mit der Vergangenheit. Bisher brauchte man für Thunderbird zwingend die installierte Anwendung; ein Zugriff über den Browser fehlte komplett. Genau das war nach Angaben des Projekts der meistgewünschte Punkt der Community, weshalb die Entwickler Ressourcen umgeschichtet haben. Technisch setzt der Webmailer auf das offene Protokoll JMAP, und Thundermail bleibt mit jedem Mailprogramm kompatibel, das gängige Standards spricht.

Ich betreue seit Jahren Postfächer auf eigenen Servern bei netcup und Hetzner, und „läuft mit jedem Client“ ist genau der Punkt, an dem sich ein Mail-Dienst für mich entscheidet. Wer schon einmal versucht hat, Dutzende Konten aus einem proprietären Webmailer herauszulösen, weiß, warum offene Standards hier mehr wert sind als jede Komfortfunktion. Die erste Alpha wird allerdings bescheiden ausfallen — Ordner anzeigen, Nachrichten lesen, viel mehr ist vorerst nicht zu erwarten.

Was Thundermail kann — und was noch fehlt

Aus den ersten Einladungswellen hat das Team mitgenommen, was den frühen Nutzern wichtig ist: eigene Domains und unbegrenzte Aliase standen ganz oben, und dass Kalender und Kontakte gleich mitkommen, kam gut an. Auf der Roadmap stehen Zwei-Faktor-Authentifizierung (in Arbeit), die Sicherheitsverfahren DNSSEC und DANE, eine bessere Zustellung samt Spam-Filter sowie verschlüsselte Anhänge über Send. Offen ist dagegen das, was für viele am meisten zählt: die Preise. Weitere Tarifstufen sind angefragt, festgelegt werden sie erst nach der Beta-Phase.

Für alle, die nach dem Aus für Gmailify und den POP3-Sammeldienst ohnehin nach einer Alternative suchen, wäre ein offener Mail-Dienst mit eigenen Domains durchaus interessant — wenn der Preis stimmt.

Ob das aufgeht, ist die eigentliche Frage. Ein Bezahl-Maildienst aus einem spendenfinanzierten Open-Source-Projekt tritt gegen Gmail, Proton und Tuta an — gegen Anbieter mit Jahren Vorsprung und fertiger Infrastruktur. Thunderbirds Pfund ist das Vertrauen einer treuen Nutzerschaft und die konsequente Offenheit. Das kann reichen, um eine Nische zu besetzen; den großen Markt dreht man damit nicht um. Vorausgesetzt, die Webmail-Alpha wird am Ende mehr als eine Demo.