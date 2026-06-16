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Threads knackt die 500-Millionen-Marke — und macht Algorithmus-Kontrolle zum Hauptargument

Im August 2025 waren es noch 400 Millionen — jetzt meldet Meta 500 Millionen monatlich aktive Nutzer für Threads. Dazu kommen neue Features: Mit "Your Algo" können Nutzer ihren Feed privat steuern, ohne dass die Einstellungen öffentlich sichtbar sind.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 16. Juni 2026 · in Internet & Streaming
Smartphone mit Social-Media-Apps – symbolisch für Threads und das Nutzerwachstum auf 500 Millionen
Bild: dole777 / Unsplash

Seit dem Launch im Juli 2023 hat Threads einen langen Weg zurückgelegt. 500 Millionen monatlich aktive Nutzer meldet Meta jetzt für die Twitter-Alternative — und liefert zusammen mit dem Meilenstein gleich drei neue Features, von denen eines auf dem Papier etwas bietet, das X nicht kann.

„Your Algo“ — Algorithmus-Kontrolle ohne öffentliches Profil

Das interessanteste der neuen Features heißt „Your Algo“. Nutzer können ab sofort einstellen, welche Art von Inhalten ihr Feed bevorzugen soll — ohne dass diese Einstellungen öffentlich sichtbar werden. Konfigurierbar ist das für ein, drei oder sieben Tage; danach läuft die Einstellung zurück auf die Standard-Vorauswahl. Meta bewirbt das als privaten Algorithmus-Regler, der unabhängig vom eigenen Profil funktioniert — kein öffentlicher Like-Verlauf, kein Follower-Profil-Abgleich.

Ich hab Threads nach dem Launch kurz getestet und schnell wieder beiseitegelegt — der Feed war dünn, das Netzwerk fehlte noch. Aber der Unterschied zu X ist real: Musk hat den Twitter-Algorithmus zwar als Open Source veröffentlicht, gibt dem Nutzer de facto aber keine private Steuerungsmöglichkeit. „Your Algo“ ist damit eine kleine, aber echte Differenzierung.

Communities und Live Chats — Threads baut eigenes Terrain

Die anderen zwei Features zeigen die strategische Richtung: Threads soll weniger Twitter-Klon sein und mehr eigenständiger Diskussionsraum. Die Communities-Funktion verlässt die Beta, bekommt eine eigene Entdeckungsseite und deutlichere Icons. Ab Juli können alle Community-Gruppen Live Chats starten — Echtzeit-Gespräche, die Meta für synchrone Situationen wie Sportevents bewirbt.

Bluesky und Mastodon besetzen weiter das dezentral-nischige Segment; zusammen kommen beide auf einen Bruchteil der Threads-Nutzerbasis. X hat sich durch wiederholte Plattform-Entscheidungen selbst geschwächt: Abo-Verifizierung, Reichweiten-Eingriffe, Rückgang bei großen Werbekunden. Threads hat davon profitiert, ohne es aktiv erzwingen zu müssen — eine Art passives Wachstum durch Konkurrenz-Erosion.

100 Millionen neue Nutzer in zehn Monaten — das ist ein ordentliches Wachstumstempo. Ob dahinter genauso viele wirklich täglich aktive Nutzer stecken, ist eine andere Frage; monatlich aktiv schließt auch Gelegenheitsbesucher ein. Aber das eigentliche Statement ist nicht die Zahl, sondern die Haltung: Eine Plattform, die Algorithmus-Kontrolle privat anbietet statt sie öffentlich zu politisieren, hat ein anderes Wachstumsfundament als X — und das scheint zu tragen.

Meta Social Media Threads

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.