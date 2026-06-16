Seit dem Launch im Juli 2023 hat Threads einen langen Weg zurückgelegt. 500 Millionen monatlich aktive Nutzer meldet Meta jetzt für die Twitter-Alternative — und liefert zusammen mit dem Meilenstein gleich drei neue Features, von denen eines auf dem Papier etwas bietet, das X nicht kann.

„Your Algo“ — Algorithmus-Kontrolle ohne öffentliches Profil

Das interessanteste der neuen Features heißt „Your Algo“. Nutzer können ab sofort einstellen, welche Art von Inhalten ihr Feed bevorzugen soll — ohne dass diese Einstellungen öffentlich sichtbar werden. Konfigurierbar ist das für ein, drei oder sieben Tage; danach läuft die Einstellung zurück auf die Standard-Vorauswahl. Meta bewirbt das als privaten Algorithmus-Regler, der unabhängig vom eigenen Profil funktioniert — kein öffentlicher Like-Verlauf, kein Follower-Profil-Abgleich.

Ich hab Threads nach dem Launch kurz getestet und schnell wieder beiseitegelegt — der Feed war dünn, das Netzwerk fehlte noch. Aber der Unterschied zu X ist real: Musk hat den Twitter-Algorithmus zwar als Open Source veröffentlicht, gibt dem Nutzer de facto aber keine private Steuerungsmöglichkeit. „Your Algo“ ist damit eine kleine, aber echte Differenzierung.

Communities und Live Chats — Threads baut eigenes Terrain

Die anderen zwei Features zeigen die strategische Richtung: Threads soll weniger Twitter-Klon sein und mehr eigenständiger Diskussionsraum. Die Communities-Funktion verlässt die Beta, bekommt eine eigene Entdeckungsseite und deutlichere Icons. Ab Juli können alle Community-Gruppen Live Chats starten — Echtzeit-Gespräche, die Meta für synchrone Situationen wie Sportevents bewirbt.

Bluesky und Mastodon besetzen weiter das dezentral-nischige Segment; zusammen kommen beide auf einen Bruchteil der Threads-Nutzerbasis. X hat sich durch wiederholte Plattform-Entscheidungen selbst geschwächt: Abo-Verifizierung, Reichweiten-Eingriffe, Rückgang bei großen Werbekunden. Threads hat davon profitiert, ohne es aktiv erzwingen zu müssen — eine Art passives Wachstum durch Konkurrenz-Erosion.

100 Millionen neue Nutzer in zehn Monaten — das ist ein ordentliches Wachstumstempo. Ob dahinter genauso viele wirklich täglich aktive Nutzer stecken, ist eine andere Frage; monatlich aktiv schließt auch Gelegenheitsbesucher ein. Aber das eigentliche Statement ist nicht die Zahl, sondern die Haltung: Eine Plattform, die Algorithmus-Kontrolle privat anbietet statt sie öffentlich zu politisieren, hat ein anderes Wachstumsfundament als X — und das scheint zu tragen.