Datenlecks bei Behörden sind selten elegant, aber dieses hat eine besondere Pointe: In Texas sind die Ausweisdaten von mehr als drei Millionen Menschen nicht über eine Steuer- oder Meldedatenbank abgeflossen, sondern über den Dienstleister, der Angel- und Jagdscheine verkauft.

Betroffen ist das Texas Parks & Wildlife Department, die Behörde für Parks und Wildtiere. Wie TechCrunch berichtet, drangen Angreifer in das Lizenzsystem eines externen Dienstleisters ein, über den die Behörde ihre Angel- und Jagdlizenzen abwickelt. Erbeutet wurden Führerschein-Informationen, Passnummern, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Wohnanschriften.

Warum ausgerechnet der Angelschein gefährlich ist

Brisant macht das Leck die Kombination. Ein Führerschein plus Passnummer plus Anschrift ist genau das Paket, das man für Identitätsdiebstahl braucht — Kontoeröffnungen, Kreditanträge, SIM-Swapping. Dass die Daten aus einer Freizeit-Behörde stammen, ändert daran nichts: Eine Passnummer ist eine Passnummer, egal ob man sie beim Finanzamt oder beim Jagdschein hinterlegt hat.

Den Namen des betroffenen Dienstleisters nennt die Behörde nicht. Genau das ist das wiederkehrende Muster — nicht die Behörde selbst wurde geknackt, sondern ein Zulieferer in ihrer Kette. Wenn bei mir im Tagesgeschäft Zugangsdaten in einem Infostealer-Dump auftauchen, ist die erste Frage nie „welcher unserer Server“, sondern „welcher Dienstleister hat geschludert“ — und die Antwort dauert oft Tage. Eine Behörde mit Millionen Datensätzen hat dieselbe Schwachstelle, nur in groß.

Was Betroffene tun können — und was die Behörde schuldig bleibt

Praktisch hilft den Betroffenen wenig. Eine Passnummer lässt sich nicht wie ein Passwort zurücksetzen; ein neues Dokument kostet Geld und Zeit. Bleiben die üblichen Reflexe: in den USA die Kreditauskunft sperren lassen (der „credit freeze“), und wachsam gegenüber Phishing sein, das gezielt die geleakten Kontaktdaten anspricht. Die Behörde hat eine Notiz auf ihre Website gestellt und auf die Nachfragen von TechCrunch nicht reagiert — weder zum Hergang noch zu der Frage, ob die Angreifer Kontakt aufgenommen haben.

Mich erinnert der Fall an die eigentliche Lehre aus zwei Jahren Lieferketten-Angriffen: Wer Daten erhebt, trägt auch die Verantwortung für die Dienstleister, an die er sie weiterreicht. Die DSGVO nennt das Auftragsverarbeitung und macht den Verantwortlichen haftbar; in den USA fehlt oft ein vergleichbarer Hebel. Solange eine Parks-Behörde Passnummern überhaupt sammeln und an Dritte geben darf, ohne dass jemand die Absicherung dieses Dritten ernsthaft prüft, bleibt der nächste Drei-Millionen-Datensatz nur eine Frage der Zeit.