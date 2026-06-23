Ein Tesla Model 3 verlässt am Freitagabend in Katy bei Houston die Fahrbahn und kracht in ein Wohnhaus aus Backstein. Im Haus stirbt die 76-jährige Martha Avila. Der Fahrer, Michael Butler, sagt den Beamten des Harris County Sheriff’s Office, der Wagen sei im Assistenzmodus gefahren. Tesla widerspricht öffentlich — und liefert eine ganz andere Version.

Zwei Darstellungen, ein Datensatz

Laut Ashok Elluswamy, bei Tesla für die Autopilot-Software verantwortlich, hat der Fahrer das System manuell übersteuert: Er habe das Gaspedal in der Wohngegend voll durchgedrückt — auf 100 Prozent — und so 73 mph erreicht, umgerechnet rund 117 km/h. Selbst nach dem Aufprall habe das Pedal noch am Anschlag gestanden. Elon Musk legte auf seiner Plattform X nach und nannte den Hergang nicht nachvollziehbar: Das Assistenzsystem fahre im Wohngebiet langsam, hier aber sei es ein Hochgeschwindigkeits-Crash gewesen.

Diese Aussagen kommen von einer Partei, die zugleich die Beweismittel hält. Wer im Tagesgeschäft Protokolle auswertet, kennt beides: Am Ende klärt das Log, wer wann was getan hat — aber derjenige, der das Log führt, ist selten ganz neutral. Die belastbare Antwort liefert erst die unabhängige Auswertung der Fahrzeugdaten, und die steht noch aus.

„Autopilot“ heißt seit Januar offiziell anders

Der Begriff, um den hier gestritten wird, ist eigentlich Geschichte. Im Januar 2026 hat Tesla die Bezeichnung „Autopilot“ nach einem kalifornischen Urteil wegen irreführender Benennung eingestellt. Geblieben ist „FSD (Supervised)“ für 99 Dollar im Monat: Das System lenkt, navigiert und wechselt Spuren, verlangt aber durchgehend einen aufmerksamen Fahrer am Steuer. Dass der Fahrer trotzdem von „Autopilot“ spricht, zeigt, wie tief der alte Name sitzt — und warum das Gericht ihn überhaupt beanstandet hat. Erst kürzlich brachte der Streit ums absichtliche Schnellfahren die EU-Zulassung von FSD ins Wanken.

Ein Fall unter vielen

Die National Highway Traffic Safety Administration hat eine Sonderuntersuchung eingeleitet — eine von mehr als 40, die die US-Behörde zu Tesla-Unfällen mit Fahrassistenz führt. Das Harris County Sheriff’s Office will seine Ergebnisse der Staatsanwaltschaft vorlegen; ein Strafverfahren ist nicht ausgeschlossen. Ein unabhängiger Dienst, der Tesla-Kollisionen erfasst, zählt zwischen 2013 und 2025 mindestens 65 Todesfälle, bei denen Autopilot oder FSD als Faktor genannt wurden — „genannt“ ist nicht „erwiesen“, doch die Zahl hat Gewicht.

Wer hier am Steuer welche Schuld trägt, sollen die Daten klären, nicht ein X-Post am Tag danach. Mich stört am ganzen Vorgang weniger die offene Schuldfrage als das Muster dahinter: ein Konzern, der noch vor der unabhängigen Auswertung die Deutungshoheit über seine eigenen Logs beansprucht, während dieselbe Behörde zum über vierzigsten Mal ermittelt. Ein totes Opfer im eigenen Wohnzimmer ist kein PR-Scharmützel. Bis die Fahrzeugdaten ausgewertet sind, ist jede schnelle Festlegung — in beide Richtungen — verfrüht.