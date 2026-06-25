Über den tödlichen Unfall in Katy, Texas, hatten wir bereits berichtet: Ein Tesla Model 3 raste am 19. Juni in ein Wohnhaus, die 76-jährige Martha Avila starb, und Tesla konterte die Autopilot-Darstellung des Fahrers mit einem Fahrpedal-Protokoll. Jetzt bekommt der Fall eine juristische Dimension. Die Familie des Opfers hat am 24. Juni Klage eingereicht — und sie zielt nicht auf den Fahrer allein, sondern auf den Konzern.

Was die Klage Tesla vorwirft

Eingereicht haben sie Jennifer und Justin Barbour, Tochter und Schwiegersohn der Getöteten, beim Bezirksgericht in Harris County. Justin Barbour befand sich beim Einschlag selbst im Haus und wurde verletzt. Gefordert werden mehr als eine Million Dollar Schadenersatz, dazu Strafschadenersatz — die Klageschrift spricht von einer „rücksichtslosen Missachtung“ eines erheblichen Verletzungsrisikos.

Der Kern des Vorwurfs ist ein Konstruktionsfehler. Das Fahrzeug habe das Ende der Straße und das Haus in seiner Bahn nicht erkannt, die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ausreichend überwacht und nicht klar genug vor den Grenzen seiner Assistenzsysteme gewarnt. Auch eine plötzliche, ungewollte Beschleunigung zieht die Klage in Betracht. Den Fahrer, Michael Butler, nennt sie zusätzlich grob fahrlässig — die Verantwortung soll sich also nicht auf eine Person verengen lassen.

Teslas Konter — und der 243-Millionen-Schatten aus Florida

Tesla bleibt bei seiner Linie. Ashok Elluswamy, beim Konzern für KI zuständig, verweist auf die Fahrzeugdaten: Butler habe das selbstfahrende System manuell übersteuert und in der Wohngegend das Gaspedal voll durchgedrückt. Mit rund 117 km/h sei der Wagen noch nach dem Aufprall unterwegs gewesen, das Pedal weiter am Anschlag. Die bekannte „Fahrerfehler“-Verteidigung also.

Genau die steht juristisch zunehmend unter Druck. Die Klage stützt sich auf dieselbe Argumentation, die im vergangenen Jahr in Florida ein Geschworenengericht zu einem Urteil über 243 Millionen Dollar gegen Tesla bewog — ein Wendepunkt, weil dort eine Mitverantwortung des Assistenzsystems anerkannt wurde. Parallel ermittelt die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA. Ich gehöre nicht zu denen, die ein Lenkrad gern aus der Hand geben — Assistenz ja, aber die Verantwortung bleibt für mich am Fahrersitz. Genau da liegt der juristische Knoten: Solange ein System „Fahrerassistenz“ heißt, haftet im Zweifel der Mensch; sobald der Hersteller „Full Self-Driving“ verkauft, verschiebt sich die Frage.

Ob im konkreten Fall das Pedal-Protokoll trägt oder der Konstruktionsfehler-Vorwurf, werden Gutachter klären — das kann sich über Jahre ziehen. Die größere Linie ist aber schon erkennbar: Mit jedem dieser Verfahren wird teurer, was Tesla jahrelang elegant auf den Fahrer geschoben hat. Wer ein System „Full Self-Driving“ nennt, sollte sich nicht wundern, wenn Geschworene es irgendwann beim Wort nehmen.