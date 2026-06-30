Seit Anfang 2025 hingen die älteren Tesla auf FSD v12.6 fest, während die neueren Modelle Version um Version nachgereicht bekamen. Jetzt bricht Tesla den Stillstand: FSD v14 rollt als „Lite“-Variante auf Hardware 3 aus – Firmware 2026.20.5.1, vorerst nur an die Early-Access-Tester mit hohem Safety Score. Die gute Hälfte der Nachricht steht im ersten Satz. Die unangenehme im Kleingedruckten.

Was „Lite“ auf Hardware 3 wirklich bedeutet

Betroffen sind rund vier Millionen Fahrzeuge, die seit etwa 14 Monaten kein FSD-Update mehr gesehen haben. Für sie ist v14 Lite ein spürbarer Sprung: bessere Navigation an Abzweigungen und Autobahnauffahrten, präziseres Verhalten gegenüber Fußgängern, sauberere Spurwechsel und Einfädelmanöver, neue Geschwindigkeitsprofile für den Stadtverkehr, dazu erweiterte Park- und Rückwärtsfunktionen.

Technisch hat Tesla die auf Hardware 4 laufende v14 per „Distillation“ auf die ältere Plattform eingedampft – das schwächere System lernt also von der großen Version wie von einem Lehrer, statt das volle Modell selbst zu rechnen. Was es bleibt: ein überwachtes Level-2-System. Hände ans Lenkrad, Verantwortung beim Fahrer. Gegenüber der HW4-Fassung fehlt in der Lite-Version einiges:

keine eigenständige Self-Driving-App

keine FSD-Streaks und kein Gesamtkilometerzähler

kein aggressiver „Mad Max“-Fahrmodus

Die Speicherbremse – und ein offenes Eingeständnis

Der Grund für die Abspeckung steckt in der Hardware. Hardware 3 (intern AI3) verfügt nur über einen Bruchteil der Speicherbandbreite von Hardware 4. Tesla-KI-Chef Ashok Elluswamy beziffert das auf rund 12,5 Prozent, Elon Musk sprach hinterher von etwa 15 Prozent – so oder so liegt der ältere Rechner bei rund einem Achtel. Und beim KI-Inferenzieren ist genau die Speicherbandbreite der Flaschenhals.

Das eigentlich Neue an dieser Meldung ist aber kein Feature, sondern ein Satz: Unüberwachtes autonomes Fahren wird Hardware 3 nie bekommen. Auf der Quartalsbilanz Anfang 2026 hat Tesla das erstmals offen ausgesprochen – die Kehrtwende zu einem Versprechen, das den Haltern jahrelang gegeben wurde. Auf den neueren Autos bleibt FSD vorerst ohnehin ein überwachtes System; in Europa ringt Tesla gerade erst um die Zulassung.

Das gekaufte Versprechen

Hardware 3 kam im April 2019 in die Autos. Tesla verkaufte das „Full Self-Driving“-Paket damals für 8.000 bis 15.000 Dollar – mit der klaren Ansage, die verbaute Hardware reiche für volle Autonomie. Der ursprünglich zugesagte kostenlose Rechner-Tausch ist inzwischen zu einem rabattierten Trade-In plus geplanten Retrofit-Fabriken geworden; Vorrang haben die, die FSD bezahlt haben.

Wer lange genug Hardware verkauft und betreut hat, kennt das Muster: Ein Gerät geht mit einem Versprechen raus, das erst ein späteres Update einlösen soll. „Kommt im nächsten Release“ heißt das in der IT. Manchmal kommt es. Manchmal kommt es als „Lite“. Und manchmal steht am Ende ein Tausch-Rabatt statt der zugesagten Nachrüstung. v14 Lite ist ein faires Trostpflaster für Autos, die ein Jahr lang nichts bekommen haben – es ändert aber nichts daran, dass Tausende für ein Autonomie-Versprechen bezahlt haben, das an der Speicherbandbreite ihres eigenen Wagens endgültig zerbricht.

Für HW3-Halter heißt das konkret: Das Auto fährt nach dem Update merklich souveräner durch die Stadt. Den Aufpreis für „volles autonomes Fahren“ sollte aber niemand mehr als Investition in die Zukunft verbuchen. Wer darauf wartet, wartet auf einen Trade-In.