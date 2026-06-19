Die EU-weite Zulassung von Teslas „Full Self-Driving (Supervised)“ steckt fest — und mit Schweden stellt sich jetzt offen ein Mitgliedsstaat dagegen. Erst kürzlich ging es um Teslas Sicherheitsstatistik, die unabhängige Forscher als irreführend einstuften. Diesmal hakt es an einem sehr konkreten Punkt: dem absichtlichen Überschreiten des Tempolimits. Am 30. Juni soll der zuständige EU-Ausschuss abstimmen.

Worum es Schweden geht

Schwedens Verkehrsbehörde Trafikverket hat sich in einem Schreiben an den Technical Committee for Motor Vehicles (TCMV) gewandt — den EU-Ausschuss, der über die länderübergreifende Freigabe entscheidet. Das Schreiben stammt von Ende April, öffentlich wurde es jetzt. Der Kern: die Funktion „Speed Offset“, mit der sich das Fahrzeug erlauben lässt, das Tempolimit um einen vom Fahrer eingestellten Betrag zu überschreiten. Wer ein System systematisch schneller als erlaubt fahren lasse, gefährde Verkehrssicherheit und Rechtsrahmen, argumentiert die Behörde. Ihre Forderung: Tesla FSD muss diese Fähigkeit verlieren, sonst kein grünes Licht.

Wie die Zulassung funktioniert — und warum sie wackelt

Bislang läuft die Freigabe national, Land für Land. Die Niederlande machten am 10. April den Anfang, es folgten Litauen (20. Mai), Estland (29. Mai), Dänemark (9. Juni) und Belgien. Für die EU-weite Zulassung reicht das aber nicht: Nötig ist eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten, die zusammen wenigstens 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Neben Schweden haben auch Finnland und Norwegen Vorbehalte angemeldet. Und es steht mehr auf dem Spiel als ein verschobener Termin: Scheitert die gemeinsame Zulassung, läuft die vorläufige niederländische Genehmigung nach sechs Monaten aus. Tesla selbst ließ eine Reuters-Anfrage unbeantwortet; in den Handbüchern heißt es, Fahrer dürften sich nicht allein auf das System verlassen.

Ich gestehe: Bei Fahrassistenz bin ich der vorsichtige Typ — meinem eigenen Fuß auf dem Gaspedal traue ich mehr als einer Einstellung, die bewusst zu schnell fährt. (Bei Selbstflug-Drohnen und Automatik-Gimmicks geht es mir genauso: nett für die Demo, im Ernstfall behalte ich die Kontrolle lieber selbst.)

Eine Funktion, die schwer zu verteidigen ist

Im Kern dreht sich der Streit um eine kuriose Voreinstellung: ein Assistenzsystem, das ab Werk gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen darf. Das lässt sich kaum begründen — und Schweden hat damit einen Hebel, an dem Tesla schwer vorbeikommt, ohne nachzubessern. Ob die Tempo-Frage am 30. Juni die ganze Zulassung kippt oder nur zu einer entschärften Fassung führt, entscheidet sich in einem Ausschuss, in dem das Bevölkerungsgewicht zählt — und Deutschland sitzt mit am Tisch.