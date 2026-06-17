Die US-Umweltbehörde EPA hat den Tesla Cybercab offiziell zertifiziert — und die dabei ermittelten Kennzahlen sind bemerkenswert: 673 Kilometer unkorrektierte Reichweite, ein Leergewicht von 1.412 Kilogramm und ein Verbrauch, der selbst gut positionierte Elektro-Limousinen hinter sich lässt. Eingetragen in die EPA-Datenbank wurde die Zertifizierung am 29. Mai 2026; veröffentlicht wurden die vollständigen Daten jetzt.

EPA-Kerndaten: 48 kWh, 673 Kilometer, 1.412 Kilogramm

Der Cybercab kommt mit einem 48-kWh-Akkupaket (326 V, 146 Ah). Der Frontantrieb wird von einem 163-kW-Permanentmagnet-Synchronmotor (219 PS) angetrieben. Das Leergewicht: 1.412 Kilogramm — Tesla bewirbt ihn als leichtestes Elektrofahrzeug auf dem US-Markt, und das ist kein Marketingslogan, die EPA-Daten stützen das.

Die MCT-Reichweite (Multi-Cycle Test, unkorrektierter Messwert) liegt bei 673 Kilometern. Der EPA-angepasste Wert, der einen Abschlag für Alltagsbedingungen einrechnet, dürfte bei rund 471 Kilometern (293 Meilen) liegen; Tesla schätzt die Praxisreichweite auf circa 480 Kilometer. Konstruktiv fehlen Lenkrad und Pedale; dafür gibt es Gullwing-Türen und drahtloses Laden per Induktion — mit einem vom Hersteller angegebenen Ladeverlust von zwölf Prozent.

165 Wh/Meile: Effizienz, die sich sehen lässt

Bei 165 Wh pro Meile (rund 10,3 kWh/100 km nach EPA-Messung) liegt der Cybercab deutlich unter typischen EV-Werten. Zum Vergleich: Der Hyundai IONIQ 6 gilt als einer der effizientesten aktuellen Elektro-PKWs und kommt im ADAC-Ecotest auf rund 15,5 kWh/100 km; der Mercedes CLA 250+ erreicht nach ADAC-Messung 13,4 kWh/100 km. Die Testmethodiken sind nicht direkt vergleichbar — EPA-Testzyklus und ADAC-Ecotest folgen unterschiedlichen Protokollen —, aber der Effizienzvorsprung des Cybercab ist groß genug, dass er sich auch nach einer Methodikkorrektur nicht wegrechnet.

Wäre der Cybercab morgen als Privatfahrzeug in Deutschland erhältlich, würde ich 10,3 kWh/100 km auf dem Papier sofort unterschreiben. Ob diese Effizienz im Realbetrieb — Klimaanlage, schlechtes Wetter, Autobahn — annähernd hält, wird der entscheidende Praxistest sein.

EPA-zertifiziert, autonomer Betrieb noch ausstehend

Das Paradoxon des Cybercab: Technisch ist das Fahrzeug jetzt zertifiziert, der autonome Betrieb ohne menschliche Aufsicht ist es noch nicht. Die behördliche Genehmigung für unbeaufsichtigten autonomen Fahrbetrieb steht in den USA weiterhin aus. Tesla betreibt zwar bereits einen Robotaxi-Dienst — in Texas mit modifizierten Model Y, aktuell rund 59 Fahrzeuge, wie ich Anfang Juni berichtete —, aber der Cybercab als Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale braucht eine eigene Genehmigungskategorie, die noch aussteht.

Und der Kaufpreis? Den hat Tesla bislang nicht kommuniziert.