Bisher fuhren Teslas Robotaxis in Austin als umgebaute Model Y — mit Lenkrad und Pedalen, die nur stillgelegt waren. Jetzt zeigt der Konzern etwas anderes: den serienmäßigen Cybercab, der ab Werk weder Lenkrad noch Pedale hat, auf öffentlichen Straßen. Ein am 30. Juni veröffentlichtes Video zeigt die ersten Testfahrten. Nach der EPA-Zertifizierung Mitte Juni ist das der nächste sichtbare Schritt — bis zum tatsächlich fahrerlosen Betrieb fehlt aber mehr als nur Software.

Kein Umbau, sondern von Anfang an ohne Bedienelemente

Der Unterschied zu den bisherigen Robotaxi-Fahrten ist mehr als ein Detail. Bei den Model Y wurden Lenkrad und Pedale nachträglich außer Betrieb gesetzt; der Cybercab dagegen wurde von der ersten Skizze an ohne diese Teile konstruiert. Zwei Sitze, kein Cockpit im klassischen Sinn. In den aktuellen Validierungsfahrten sitzt allerdings noch ein Sicherheitsbeobachter auf einem der beiden Plätze — eingreifen kann der mangels Lenkrad und Pedalen ohnehin nur bedingt. Das erste Fahrzeug lief am 17. Februar 2026 vom Band in der Gigafactory Texas, die Serienfertigung war für April angepeilt.

Die Technik fährt — die Zulassung hinkt hinterher

Der regulatorische Weg ist zuletzt einfacher geworden, aber nicht frei. Die US-Verkehrsbehörde NHTSA hat die Bremspedal-Pflicht für rein autonome Fahrzeuge zur Streichung vorgeschlagen, und unter einem neuen texanischen Gesetz hat Tesla seine FSD-Autos selbst als Stufe-4-tauglich zertifiziert. Die Freigabe der texanischen Verkehrsbehörde wiegt deshalb schwer. Das Problem liegt eine Ebene höher: Bundesrecht schreibt weiterhin ein Lenkrad vor. Eine Ausnahmegenehmigung kann die NHTSA erteilen — bis zu 2.500 Fahrzeuge pro Hersteller und Jahr —, doch einen entsprechenden Antrag für den Cybercab hat Tesla Berichten zufolge bislang nicht gestellt. Ohne den läuft der Cybercab als Engineering-Test, nicht als zugelassener Personentransport.

Demo-Video und Alltag sind zweierlei

Ich habe in zwanzig Jahren IT genug Projekte gesehen, die in der Vorführung makellos liefen und dann im Echtbetrieb an Kleinigkeiten scheiterten — die Migration, die laut Plan eine Stunde dauern sollte und am Ende vier brauchte. Ein sauberes Testvideo mit Aufpasser auf dem Beifahrersitz ist genau das: eine Vorführung, kein fahrerloser Linienbetrieb. Tesla argumentiert, der eigene Ansatz — Fahrzeug und Software aus einer Hand — sei günstiger als Waymos Modell mit zugekaufter Hardware. Das mag stimmen. Nur ist die Bilanz bislang ernüchternd: Ein Jahr nach dem Robotaxi-Start betreibt Tesla in Texas gerade einmal 59 Fahrzeuge, während Waymo im selben Bundesstaat über 600 unterwegs hat.

Der Cybercab ohne Lenkrad ist trotzdem ein Signal — er zeigt, dass Tesla die Hardware-Seite ernst meint und nicht nur Software auf Bestandsautos schiebt. Ob daraus ein Dienst wird, den man in Austin tatsächlich rufen kann, entscheidet aber nicht das Demo-Video, sondern die Ausnahmegenehmigung aus Washington. Und die ist noch nicht einmal beantragt.