Die Deutsche Telekom könnte bald nicht mehr ganz so deutsch sein. Einem Bericht zufolge treibt Konzernchef Tim Höttges die Pläne voran, den Bonner Konzern mit seiner amerikanischen Tochter T-Mobile US in einer gemeinsamen Holding zu verschmelzen — mit Hauptsitz im Ausland und einer Notierung diesseits wie jenseits des Atlantiks. Es wäre einer der größten Unternehmenszusammenschlüsse der Geschichte.

Was geplant ist — und was noch nicht feststeht

Nach den vorliegenden Informationen arbeitet ein kleines Spezialistenteam um Höttges an der Konstruktion: Deutsche Telekom und T-Mobile US wandern unter ein gemeinsames Holding-Dach, das nicht in Deutschland sitzen soll, sondern Insidern zufolge in einem anderen europäischen Land. Gelistet würde die neue Gesellschaft sowohl in den USA als auch in Europa. Über die Größenordnung kursieren Schätzungen bis an die 384 Milliarden Dollar — was den Schritt zum größten Konzern-Deal überhaupt machen würde.

Wichtig dabei: Entschieden ist nichts. Bislang handelt es sich um einen Bericht über interne Überlegungen, die zuletzt an Gewicht gewonnen haben — kein offizieller Beschluss, kein Termin, kein fertiges Modell. Mein eigener Anschluss hängt seit ISDN-Zeiten an der Telekom, über DSL bis zur Glasfaser, die hier erst spät ankam; für Privat- und Geschäftskunden ändert ein Holding-Umbau über ihren Köpfen erst einmal nichts am Netz. Es geht um die Eigentümer- und Börsenstruktur, nicht um den Anschluss in der Wand.

Warum der Druck gerade jetzt steigt

Der Auslöser sitzt im Orbit. Mit dem Börsengang von Elon Musks SpaceX rückt Starlink als möglicher Mobilfunk-Konkurrent näher: Satelliten, die irgendwann normale Handys direkt anfunken, würden die Spielregeln im Mobilgeschäft verschieben. Höttges will offenbar genug Größe und Kapitalkraft aufbauen, um dieser Konkurrenz und den US-Hyperscalern auf Augenhöhe zu begegnen. Dass parallel Wettbewerber wie Rocket Lab gerade Satellitennetze zusammenkaufen, zeigt, wie ernst die Branche das Thema nimmt.

Die Logik dahinter ist nachvollziehbar. T-Mobile US ist längst der wertvollste Teil des Konzerns; eine Struktur, die das amerikanische Geschäft voll einbindet und an der Wall Street sichtbarer macht, kann den Börsenwert heben und Übernahmen erleichtern. Der Preis dafür ist, dass das Schwergewicht des Konzerns noch ein Stück weiter über den Atlantik rückt.

Der Bund sitzt mit am Tisch

Ohne Berlin geht es nicht. Der Bund hält direkt und über die Förderbank KfW rund 28 Prozent an der Deutschen Telekom — er ist der größte Einzelaktionär. Eine neue Holding mit Sitz im Ausland würde diese Beteiligung verwässern oder verlagern, und das ist hochpolitisch: Ein Vorzeige-Konzern mit „Magenta“-Logo, dessen Zentrale ins Ausland zieht, ist im Wahljahr keine bequeme Schlagzeile. Auch die Minderheitsaktionäre von T-Mobile US müssten zustimmen.

Wirtschaftlich hat der Schritt eine klare Logik — der globale Mobilfunk wird von Skaleneffekten und tiefen Taschen entschieden, und da ist die Telekom mit ihrem US-Standbein stark. Politisch dürfte er trotzdem zäh werden. Wenn ein deutscher Konzern, an dem der Staat mit Milliarden hängt, sein Dach ins Ausland verlegt, wird darüber nicht nur in Aufsichtsräten gestritten, sondern auch im Bundestag. Diese Fusion entscheidet sich am Ende so sehr in Berlin wie in Bonn oder Bellevue.