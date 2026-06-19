Indien hat den Messenger Telegram zeitweise vom Netz genommen — vom 16. bis 22. Juni 2026, befristet und an ein konkretes Ereignis geknüpft. Anlass ist der Nachtest zum NEET-UG, der größten Aufnahmeprüfung des Landes für Medizinstudienplätze. Über Telegram-Kanäle waren zuvor mutmaßlich gefälschte und geleakte Prüfungsfragen gehandelt worden; die Regierung will mit der Sperre „die Verbreitung von Fake-Prüfungsbögen und damit verbundene Betrugsmaschen verhindern“.

Wichtig für die Einordnung: Es ist kein dauerhaftes Verbot. Solicitor General Tushar Mehta argumentierte vor dem Delhi High Court, die befristete Sperre habe einen „logischen Zusammenhang“ zum Prüfungstermin — also eine Ausnahme auf Zeit, kein Generalbann.

Was blockiert wird — und wer sich wehrt

Telegram zieht gegen die Anordnung vor Gericht. Das Argument des Unternehmens: Die Behörden sollten „spezifische Inhalte blockieren“, statt eine ganze Plattform mit „über 150 Millionen Nutzern in Indien“ lahmzulegen. Der Delhi High Court hat seine Entscheidung nach der Anhörung am Donnerstag zurückgestellt; das Urteil wird für Freitag erwartet — also für heute.

Der Kern des Streits ist eine alte Frage in neuem Gewand: Trifft man ein Kanal-Problem, indem man den ganzen Dienst abschaltet? Hundertfünfzig Millionen legitime Nutzer für eine Handvoll Betrugskanäle in Sippenhaft zu nehmen, ist ein grober Hebel. Genau diese Unverhältnismäßigkeit dürfte vor Gericht den Ausschlag geben.

Die Sperre, die nach hinten losgeht

Der eigentlich interessante Teil ist die Reaktion der Nutzer — und die ist ein Lehrstück. Am Tag der Ankündigung verzeichneten VPN-Apps ihren stärksten Download-Tag seit Anfang 2025: plus 49 Prozent, von 139.000 auf 208.000 Installationen täglich. Proton VPN legte im App Store um 113 Prozent zu, Turbo VPN um 85 Prozent. Signal sprang im Google Play Store um 322 Prozent nach oben, der Messenger iMe von 827 auf 50.900 Downloads an einem einzigen Tag.

Und Telegram selbst? Dessen täglich aktive Nutzer in Indien stiegen am Ankündigungstag um 17 Prozent — der größte Zuwachs seit einem Meta-Ausfall 2021. Eine Sperre, die das Gesperrte populärer macht: der Streisand-Effekt im Lehrbuchformat.

Warum die ganze Plattform der falsche Hebel ist

Wer mal versucht hat, in einem Firmennetz einen einzelnen Dienst sauber zu blocken, weiß, wie schnell so etwas umgangen wird. In meinem eigenen Heimnetz hängen genug VLANs und ein VPN-Gateway, dass eine simple DNS- oder IP-Sperre keine fünf Minuten standhält — und was im Wohnzimmer gilt, gilt für ein technisch versiertes Millionenpublikum erst recht. Eine landesweite Sperre filtert am Ende vor allem die heraus, die sich nicht zu helfen wissen; die Zielgruppe der Prüfungsbetrüger gehört garantiert nicht dazu.

Mein Eindruck: Der Schritt ist weniger Sicherheitsmaßnahme als Symbolpolitik vor einem heiklen Prüfungstermin. Die Leaks landen jetzt eben in anderen Kanälen, die Nutzer haben das Umrouten über Nacht gelernt, und die Statistik zeigt das genaue Gegenteil des gewünschten Effekts. Wenn das Urteil aus Delhi heute die Sperre kippt, wäre das kein Sieg für Telegram, sondern für die simple Erkenntnis, dass man Inhalte bekämpft und nicht Infrastruktur.