Wer morgens im Büro ankommt, den Laptop aufklappt und sich ins Firmen-WLAN einbucht, verrät damit künftig mehr als nur seinen „Online“-Status — nämlich, dass er da ist. Microsoft verteilt für Teams die Funktion „Workplace Check-in“, die am verbundenen Drahtlosnetz automatisch erkennt, ob jemand vor Ort ist, und den Arbeitsort ohne weiteres Zutun in Microsoft 365 einträgt. Ursprünglich für Dezember 2025 geplant, nach Kritik gestoppt, läuft die Verteilung jetzt seit Anfang Juni 2026 und soll bis Monatsende abgeschlossen sein.

Wie die WLAN-Erkennung funktioniert

Technisch hängt die Funktion an Microsoft Places, dem Verwaltungswerkzeug für Büroflächen und Raumbuchung. Die IT-Administration hinterlegt dort die Firmennetze — genauer: die BSSID-Kennungen einzelner Access Points — und ordnet sie Gebäuden, Etagen oder Bereichen zu. Verbindet sich der Desktop-Client von Teams mit einem dieser Netze, aktualisiert sich der Arbeitsort still im Hintergrund. Von dort wandert der Status durch das gesamte Microsoft-365-Konto: auf die Kontaktkarte, in die Etagenpläne von Places, bis in die Terminplanung von Outlook.

Das Heim-WLAN löst nichts aus. Wer aus dem Homeoffice arbeitet, behält den manuell gesetzten Status, solange er ihn nicht selbst ändert. Eine Echtzeit-Ortung wie in Google oder Apple Maps ist das ausdrücklich nicht — erfasst wird der Moment des Einbuchens, nicht der Aufenthalt Minute für Minute. Es entsteht trotzdem ein recht lückenloses Protokoll darüber, wer an welchem Tag im Haus war.

„Standardmäßig aus“ — nur liegt der Schalter nicht bei den Beschäftigten

Microsoft betont, die Funktion werde deaktiviert ausgeliefert; Beschäftigte könnten Anwesenheits-Freigabe und Standortberechtigung in den Einstellungen selbst verwalten und ihren Arbeitsort jederzeit überschreiben. Das klingt beruhigend, hat aber einen Haken: Ob die Erfassung überhaupt anspringt, entscheidet nicht der Einzelne, sondern die Organisation. Dreht die IT-Abteilung den Schalter per Richtlinie auf, ist die automatische Erkennung im gesamten Tenant aktiv — und das Abschalten wird zur Bringschuld jedes Mitarbeiters. In den Microsoft-365-Umgebungen, die ich betreue, sind genau das die Optionen, in deren Einstellungen neun von zehn Leuten nie hineinschauen.

In Deutschland kommt eine zweite Ebene dazu. Ein System, das automatisch festhält, wer wann an welchem Ort ist, fällt unter die Mitbestimmung des Betriebsrats: § 87 Betriebsverfassungsgesetz greift bei technischen Einrichtungen, die zur Überwachung von Verhalten oder Leistung geeignet sind — und das ist der Workplace Check-in zweifelsfrei. Wo kein Betriebsrat existiert, bleibt die DSGVO. Anwesenheitsdaten sind personenbezogen; eine Rechtsgrundlage und eine ehrliche Information der Belegschaft sind Pflicht, nicht Kür.

Warum die Funktion ausgerechnet jetzt kommt

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Viele Konzerne ziehen die Zügel bei der Rückkehr ins Büro an und wollen in Zahlen wissen, wie gut die teuren Flächen ausgelastet sind. Eine Funktion, die Anwesenheit automatisch und unauffällig mitschreibt, passt in dieses Bild — und genau deshalb wurde der erste Anlauf im Dezember nach Protesten zurückgezogen. Für eine 15-Mann-Firma mit einem einzigen Access Point und Vertrauensarbeitszeit ist das alles graue Theorie. Für einen Großbetrieb mit Flächencontrolling und Präsenzquote wird daraus ein scharfes Werkzeug.

Mich überzeugt das „standardmäßig aus“ nur halb. Eine Komfortfunktion, die man als Beschäftigter aktiv einschaltet, wäre das eine — eine, die zentral verordnet und dann mühsam abgewählt werden muss, ist das andere. Wer Teams im Unternehmen ausrollt, sollte den Workplace Check-in nicht als Häkchen unter „Sonstiges“ behandeln, sondern als das, was er arbeitsrechtlich ist: eine Überwachungseinrichtung, die vor dem Aktivieren auf den Tisch des Betriebsrats gehört — und nicht erst dann, wenn sich der erste Kollege wundert, woher das System weiß, dass er gestern doch zu Hause geblieben ist.