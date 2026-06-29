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Billige Reise-eSIM, fremde Leitung: Taiwan warnt, dass der Urlaubs-Datenverkehr über China laufen kann

Vor der Sommerreisezeit warnt Taiwans Cybersicherheitsbehörde: Wer eine günstige eSIM eines No-Name-Anbieters nutzt, schickt seine mobilen Daten womöglich über chinesische Netze — abgreifbar, wenn die Verbindung unverschlüsselt ist.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 29. Juni 2026 · in Cloud & Sicherheit
SIM-Karte neben einem Smartphone als Symbol für Reise-eSIMs

Eine eSIM ist heute der bequemste Weg, im Urlaub online zu bleiben: QR-Code scannen, Tarif buchen, fertig — kein Gefummel mit lokalen SIM-Karten am Flughafen. Genau vor dieser Bequemlichkeit warnt jetzt Taiwans Cybersicherheitsbehörde, die zum Digitalministerium gehört, pünktlich zur Sommerreisezeit. Der Vorwurf: Besonders billige eSIMs unbekannter Anbieter leiten den Datenverkehr unter Umständen über fremde Netze — auch über chinesische Mobilfunk-Infrastruktur.

Wo die Daten wirklich langlaufen

Der Knackpunkt: Ein eSIM-Anbieter betreibt selten ein eigenes Netz. Er kauft Kapazität bei Partner-Providern ein und reicht den Verkehr durch — und welcher Carrier am Ende die Pakete transportiert, sieht der Kunde nicht. Bei seriösen Anbietern ist das egal. Bei Billig-Angeboten ohne erkennbaren Betreiber kann die Route aber über ein Netz führen, das mitlesen kann. Laut der Behörde lassen sich unverschlüsselte Daten in einem überwachbaren Netz abgreifen — Browserverlauf, Login-Daten, alles, was nicht zusätzlich geschützt ist.

Wer wie ich daheim genau weiß, über welche VLANs und welchen Uplink der eigene Verkehr läuft, dem ist dieser blinde Fleck im Ausland besonders unangenehm: Man bucht eine Leitung, deren Verlauf man schlicht nicht kennt. Das ist kein Beweis für einen Lauschangriff — aber ein gutes Argument, beim Anbieter nicht nur auf den Preis zu schauen.

Woran man etwas merkt — und was hilft

Anzeichen, dass mit der Verbindung etwas nicht stimmt, nennt die Behörde gleich mit:

  • auffällig gestiegener Datenverbrauch
  • plötzlich verschwundene Chat-Nachrichten
  • Login-Warnungen von unbekannten Orten
  • unaufgeforderte Hinweise auf Passwort-Änderungen

Die Empfehlungen dagegen sind unspektakulär, aber wirksam: im Zweifel das Roaming des eigenen Heimvertrags nutzen, das man beim bekannten Anbieter bucht. Wenn schon eSIM, dann von einem großen, benannten Provider und über eine Plattform mit sichtbarem Impressum und echtem Support. Unterwegs konsequent auf HTTPS achten, App-Berechtigungen prüfen und Apps nur aus den offiziellen Stores laden. Nichts davon ist neu — aber im Reisestress fällt genau das gern hinten runter.

Bequemlichkeit gegen Vertrauen

Dass eine Behörde ausgerechnet aus Taiwan vor chinesischen Netzen warnt, hat einen offensichtlichen politischen Beiklang, und konkrete Vorfälle nennt sie nicht. Der technische Kern stimmt trotzdem: Bei einem Dienst, der ein paar Euro für „unbegrenzte“ Daten in 50 Ländern verlangt, sollte man sich fragen, womit er das gegenfinanziert. HTTPS begrenzt den Schaden auf die Inhalte — Metadaten, also wer wann mit wem, bleiben sichtbar. Für ein paar Urlaubsfotos in der Cloud mag das verschmerzbar sein. Wer aber geschäftlich unterwegs ist und im Café eben schnell ins Firmen-VPN will, fährt mit dem langweiligen Roaming des Haus-und-Hof-Providers besser.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.