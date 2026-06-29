Eine eSIM ist heute der bequemste Weg, im Urlaub online zu bleiben: QR-Code scannen, Tarif buchen, fertig — kein Gefummel mit lokalen SIM-Karten am Flughafen. Genau vor dieser Bequemlichkeit warnt jetzt Taiwans Cybersicherheitsbehörde, die zum Digitalministerium gehört, pünktlich zur Sommerreisezeit. Der Vorwurf: Besonders billige eSIMs unbekannter Anbieter leiten den Datenverkehr unter Umständen über fremde Netze — auch über chinesische Mobilfunk-Infrastruktur.

Wo die Daten wirklich langlaufen

Der Knackpunkt: Ein eSIM-Anbieter betreibt selten ein eigenes Netz. Er kauft Kapazität bei Partner-Providern ein und reicht den Verkehr durch — und welcher Carrier am Ende die Pakete transportiert, sieht der Kunde nicht. Bei seriösen Anbietern ist das egal. Bei Billig-Angeboten ohne erkennbaren Betreiber kann die Route aber über ein Netz führen, das mitlesen kann. Laut der Behörde lassen sich unverschlüsselte Daten in einem überwachbaren Netz abgreifen — Browserverlauf, Login-Daten, alles, was nicht zusätzlich geschützt ist.

Wer wie ich daheim genau weiß, über welche VLANs und welchen Uplink der eigene Verkehr läuft, dem ist dieser blinde Fleck im Ausland besonders unangenehm: Man bucht eine Leitung, deren Verlauf man schlicht nicht kennt. Das ist kein Beweis für einen Lauschangriff — aber ein gutes Argument, beim Anbieter nicht nur auf den Preis zu schauen.

Woran man etwas merkt — und was hilft

Anzeichen, dass mit der Verbindung etwas nicht stimmt, nennt die Behörde gleich mit:

auffällig gestiegener Datenverbrauch

plötzlich verschwundene Chat-Nachrichten

Login-Warnungen von unbekannten Orten

unaufgeforderte Hinweise auf Passwort-Änderungen

Die Empfehlungen dagegen sind unspektakulär, aber wirksam: im Zweifel das Roaming des eigenen Heimvertrags nutzen, das man beim bekannten Anbieter bucht. Wenn schon eSIM, dann von einem großen, benannten Provider und über eine Plattform mit sichtbarem Impressum und echtem Support. Unterwegs konsequent auf HTTPS achten, App-Berechtigungen prüfen und Apps nur aus den offiziellen Stores laden. Nichts davon ist neu — aber im Reisestress fällt genau das gern hinten runter.

Bequemlichkeit gegen Vertrauen

Dass eine Behörde ausgerechnet aus Taiwan vor chinesischen Netzen warnt, hat einen offensichtlichen politischen Beiklang, und konkrete Vorfälle nennt sie nicht. Der technische Kern stimmt trotzdem: Bei einem Dienst, der ein paar Euro für „unbegrenzte“ Daten in 50 Ländern verlangt, sollte man sich fragen, womit er das gegenfinanziert. HTTPS begrenzt den Schaden auf die Inhalte — Metadaten, also wer wann mit wem, bleiben sichtbar. Für ein paar Urlaubsfotos in der Cloud mag das verschmerzbar sein. Wer aber geschäftlich unterwegs ist und im Café eben schnell ins Firmen-VPN will, fährt mit dem langweiligen Roaming des Haus-und-Hof-Providers besser.