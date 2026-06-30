Ein Haartrockner, ein Stapel leerer Attrappen-Server und ein abgelenkter Prüfer – so bodenständig liest sich die mutmaßliche Methode, mit der teure KI-Beschleuniger an den US-Exportkontrollen vorbei nach China wandern. Genau diesem Verdacht geht die taiwanische Justiz seit Monaten nach. Am 29. Juni 2026 hat sie die Ermittlungen spürbar ausgeweitet und neun Standorte durchsucht – darunter die Taiwan-Niederlassung des US-Serverbauers Super Micro.

Was die Ermittler in Taiwan vorwerfen

Federführend ist die Staatsanwaltschaft des Bezirks Keelung. Durchsucht wurden neben Super Micro auch der Händler Albatron Technology und der Rechenzentrumsbetreiber Chief Telecom sowie mehrere Privatwohnungen. Sechs Personen wurden vorgeladen, der Verdacht lautet auf Urkundenfälschung und Untreue. Bereits zuvor hatten die Behörden 50 Super-Micro-Server mit verbauten Nvidia-Chips sichergestellt.

Super Micro selbst ist nicht angeklagt. Das Unternehmen erklärte, das mutmaßliche Verhalten widerspreche den eigenen Richtlinien, und betonte, sich an die Exportvorschriften zu halten. Anlegern reichte das nicht: Die Aktie schloss am Tag der Razzia rund acht Prozent tiefer. Für Taiwan ist der Fall ein Novum – es ist das erste öffentlich geführte Vorgehen des Landes gegen die Umleitung von KI-Chips, nach Jahren des Drucks aus Washington.

Föhn, Attrappen-Server und der Umweg über Japan

Wie der Schmuggel laut Anklage funktioniert, hatte schon ein früherer Strang im März 2026 offengelegt. Damals wurden zwei Super-Micro-Mitarbeiter und ein Auftragnehmer beschuldigt, mit einem Haartrockner die Seriennummern von Servern mit hochwertigen Nvidia-Chips abgelöst und auf leere Attrappen-Geräte in einem Lager geklebt zu haben. Die echten Maschinen gingen den Ermittlern zufolge nach China – die Rede ist von einem Warenwert um 2,5 Milliarden US-Dollar. Ein Auditor soll während der Prüfung auf Kosten der Mittelsfirma „unterhalten“ worden sein. In einem zweiten Strang aus dem Mai sollen drei Beschuldigte Exportpapiere gefälscht und mindestens eine Lieferung Nvidia-Chips über Japan nach China umgeleitet haben.

Wer in der IT je Hardware über Seriennummern inventarisiert oder Garantien registriert hat, weiß, wie viel an dieser einen Nummer hängt – sie ist der Identitätsnachweis eines Geräts. Genau den mit einem Baumarkt-Föhn zu fälschen, hat eine fast schon dreiste Schlichtheit. Es zeigt aber auch, dass die teuerste Hürde nicht die Technik ist, sondern ein Stück Papier mit der richtigen Nummer drauf.

Warum Kontrolle auf dem Papier nicht reicht

Fortgeschrittene KI-Beschleuniger und ganze Server mit solchen Chips brauchen für Lieferungen nach China und Hongkong eine US-Exportlizenz – aus Gründen der nationalen Sicherheit. Auf dem Papier ist die Linie klar. In der Praxis hängt sie an Zwischenhändlern, Drittländern und Zollpapieren, und genau dort hakt es. Taiwan will nun nachschärfen und die Ausfuhr von KI-Chips nach China zur Straftat machen; bislang stützte sich die Strafverfolgung auf Umwege wie Urkundenfälschung.

Mich überzeugt der Glaube an die reine Kontroll-Lösung trotzdem nicht. Jede Sperre erzeugt zwei Gegenbewegungen: einen Schwarzmarkt, der die Lücke füllt – und den Druck, sich unabhängig zu machen. Während taiwanische Ermittler Attrappen-Server beschlagnahmen, verkünden chinesische Konzerne wie Meituan, ihre größten Modelle inzwischen komplett auf heimischen Chips zu trainieren. Beides ist dieselbe Medaille. Hardware findet erfahrungsgemäß ihren Weg – die Frage ist nur, wie lange das Werkzeug dafür noch ein Haartrockner bleibt.