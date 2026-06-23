Wer sein E-Auto zuhause lädt und einen dynamischen Stromtarif nutzt, zahlt je nach Tageszeit sehr unterschiedliche Preise. Genau da setzt tado an: Der Münchner Smart-Home-Anbieter holt sein bisher eigenständiges Lademanagement in die Haupt-App und lässt das Fahrzeug automatisch dann laden, wenn der Strom am billigsten — und meist am saubersten — ist. Neu ist nicht die Funktion selbst, neu sind ihr Ort und ihr Preis.

Wie aus Börsenpreisen ein Ladeplan wird

Man wählt in der App die Automarke und die gewünschte Abfahrtszeit, den Rest übernimmt ein Algorithmus: Er schaut auf die Strompreise der kommenden 24 Stunden und legt die Ladung in die günstigsten Fenster. Ein angezeigter Ladeplan sagt vorab, wann der Akku voll ist. Unterstützt werden über 15 Marken, darunter Audi, BMW samt Mini, Mercedes, Tesla und Volkswagen. tado betont, dass die Funktion herstellerübergreifend arbeitet — über verschiedene Fahrzeuge, Wallboxen und dynamische Tarife hinweg, ohne Bindung an ein bestimmtes Ökosystem.

Im eigenen Marketing nennt tado eine Ersparnis von rund 30 Prozent der heimischen Ladekosten — eine unabhängige Überprüfung dieser Zahl steht aus, und sie hängt ohnehin stark vom Tarif und vom Ladeverhalten ab. Vorhandener Solarstrom fließt in die Planung mit ein; reines Überschussladen aus der eigenen PV-Anlage ist laut tado bislang nicht möglich, sondern erst für später angedacht.

Die früher kostenlose App wird zum Abo

Der eigentliche Bruch steckt im Geschäftsmodell. Die separate Smart-Charging-App war seit 2023 gratis; künftig steckt die Funktion in der Haupt-App und kostet nach sechs Monaten Testphase 2,99 Euro im Monat. Wer einen Stromtarif von tado Energy oder dem tado-Tochterunternehmen aWATTar bezieht, zahlt nichts extra — die Gebühr ist dann im Tarif eingepreist. Die alte Einzel-App wird zum 30. Juni 2026 eingestellt.

Mich ermüdet dieses Muster: Eine Funktion, die jahrelang kostenlos lief, wandert hinter eine Monatsgebühr, die man nur umgeht, wenn man gleich den hauseigenen Stromtarif mitbucht. Aus der Gratis-App wird so ein Vertriebskanal fürs Tarifgeschäft. Voraussetzung bleibt in jedem Fall ein dynamischer Stromtarif — ohne den bringt die ganze Optimierung nichts.

In Deutschland sind dynamische Tarife noch die Ausnahme, auch wenn Anbieter wie Tibber oder aWATTar sie seit Jahren bewerben. Für die wachsende Gruppe, die so einen Tarif und ein E-Auto hat, ist die automatische Verschiebung in die billigen Stunden ein echter Hebel — die 2,99 Euro im Monat sind dann schnell wieder drin. Für alle anderen ist es vor allem eine Erinnerung daran, dass der nächste Schritt der Energiewende nicht an der Wallbox hängt, sondern am Tarifmodell dahinter.