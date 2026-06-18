Ein NAS soll vor allem eines: laufen, möglichst unauffällig. Mit DSM 7.4 packt Synology trotzdem einen KI-Assistenten direkt ins Betriebssystem und verteilt das Update seit dem 18. Juni nach und nach an bestehende Geräte. Bemerkenswert ist dabei weniger die KI als die Liste der unterstützten Modelle — sie reicht erstaunlich weit zurück.

Der DSM Agent — lokal, aber noch zurückhaltend

Herzstück ist der „DSM Agent“, ein Assistent, der in der Oberfläche sitzt und kontextbezogene Empfehlungen gibt, statt den Nutzer durch jedes Menü klicken zu lassen. Das ist die Gegenwart. Das eigentlich Beworbene kommt erst mit DSM Agent 2.0: Dann soll man per natürlicher Sprache den Systemzustand abfragen, Backups prüfen lassen, Dokumente bearbeiten und Abläufe automatisieren — und zwar lokal auf dem Gerät, ohne Cloud-Umweg. Bis dahin ist der Agent eher Berater als Macher.

Dass die KI auf dem eigenen Blech rechnet und nicht in irgendeiner Cloud, ist der sympathische Teil. Dazu kommt eine Volltextsuche für Synology Drive, die mit normaler Sprache umgeht und sogar Inhalte in Bildern und Dokumenten erkennt — die allerdings eine GPU im Gerät voraussetzt. Synologys Kommunikations-Tools ChatPlus und Meet gehen daneben in die offene Beta, inklusive lokaler KI-Übersetzung in Echtzeit.

Selbst alte NAS bekommen es — als Abschiedsgeschenk

Die Modell-Liste ist die eigentliche Überraschung. DSM 7.4 läuft auch auf älteren Plus-, Value- und J-Modellen, vom DS918+ über den DS718+ bis hinunter zum DS218j. Der Haken: Für viele dieser Geräte ist es die letzte DSM-Version — danach gibt es keine OS-Updates mehr, und teils muss man das Update von Hand aus dem Support-Center ziehen, weil es nicht automatisch ausgeliefert wird.

Mein NAS zuhause läuft seit Jahren still als Familien-Backup, und genau solche Geräte profitieren: noch ein Sicherheits- und Funktions-Update mitnehmen, bevor Schluss ist. Wer aktualisiert, sollte allerdings wissen, dass ein Downgrade danach nicht mehr möglich ist — vorher einmal mehr über das laufende Backup nachdenken schadet nicht.

Der Haken: die besten Funktionen wollen neue Hardware

Die spannenderen Effizienz-Funktionen sind an Bedingungen geknüpft. Die nachgelagerte Deduplizierung und Komprimierung für Festplatten-Volumes setzt laut Synology Modelle ab 2022 voraus — und Synology-eigene Laufwerke. Das weckt Erinnerungen: 2025 wollte Synology bei den neuen Plus-Modellen nur noch zertifizierte Eigenmarken-Platten zulassen, ruderte nach dem Proteststurm mit DSM 7.3 aber zurück. Festplatten und SATA-SSDs von Drittanbietern laufen seither wieder, nur bei M.2-Speicherpools bleibt die Kompatibilitätsliste Pflicht.

Wer im Maschinenraum kleiner Firmen ein NAS betreut, kennt genau diese Sorte Kleingedrucktes — das Gerät kann etwas, aber nur mit den richtigen Laufwerken. Der lokale KI-Agent ist die freundliche Schlagzeile; die eigentliche Frage beim nächsten NAS-Kauf bleibt, wie viel Funktion Synology an die eigenen Platten koppelt. Bei der Antwort hilft kein Assistent.