In London entscheidet sich gerade, was ein nachgebautes Zifferblatt kostet. Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch verlangt von Samsung rund 170 Millionen Dollar — umgerechnet etwa 150 Millionen Euro — Schadenersatz, weil auf Samsungs Smartwatches jahrelang digitale Kopien von Omega-, Tissot- und Breguet-Uhren liefen. Dass Samsung dafür haftet, steht längst fest. Vor Gericht geht es nur noch um die Höhe.

Was im Galaxy Store landete

Zwischen Oktober 2015 und Februar 2019 boten Drittanbieter im Galaxy Store 26 Watchface-Apps an, die Zifferblätter bekannter Swatch-Group-Marken nachbildeten — Omega, Tissot, Longines, Breguet. Rund 160.000 Mal wurden sie in Großbritannien und der EU heruntergeladen. Swatch nennt sie schlicht billige Kopien seiner exklusiven Modelle. Wer sich schon einmal eine Smartwatch eingerichtet hat, kennt die Galerien voller Pseudo-Luxus-Zifferblätter, die einem nachempfundenen Chronografen verdächtig nahekommen — genau dieser Graubereich steht jetzt vor Gericht.

Der Drittanbieter-Einwand zieht nicht

Samsungs zentrale Verteidigung war von Anfang an dieselbe: Die Apps stammten von externen Entwicklern, nicht von Samsung selbst. Der High Court in London sah das 2022 anders und stellte eine Markenverletzung fest. Der Court of Appeal bestätigte das Urteil Ende 2023 — wer fremde Apps im eigenen Store vertreibt, kann die Verantwortung nicht einfach an die Entwickler weiterreichen. Aus dem Maschinenraum kenne ich das Prinzip gut genug: Was auf meinen Servern liegt oder durch meinen Shop geht, verantworte ich. „Das hat ein Dritter hochgeladen“ hat vor einem Abmahnanwalt noch nie jemanden gerettet. Für einen Plattformbetreiber von Samsungs Größe gilt nichts anderes.

Jetzt geht es nur noch um die Summe

Im aktuellen Verfahren vor Richter Marcus Smith verhandeln beide Seiten ausschließlich die Schadenshöhe. Die 170 Millionen Dollar leitet Swatch aus hypothetischen Lizenzgebühren ab — also aus dem, was Samsung hätte zahlen müssen, um die Zifferblätter legal anzubieten. Samsungs Anwälte nennen die Forderung „übertrieben“ und „realitätsfern“: Swatch habe keinen bezifferbaren Schaden erlitten, Samsung keinen nennenswerten Vorteil gehabt. Die Schlussplädoyers liefen am Freitag, ein Urteil steht noch aus. Parallele Klagen in den USA warten auf den Londoner Spruch — das Verfahren hat damit Signalwirkung weit über Großbritannien hinaus.

Für Markeninhaber ist das ein Präzedenzfall, für Store-Betreiber eine Mahnung. Ein App-Store ist eben kein neutrales Schwarzes Brett, an das jeder pinnen darf, was er will. Wer das digitale Schaufenster betreibt, haftet für das, was darin ausliegt — auch wenn ein anderer das Preisschild gemalt hat.