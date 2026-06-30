Wer in den letzten Jahren ein günstiges Surface kaufen wollte, hatte zwei Möglichkeiten: das kleine Surface Go als 2-in-1 und das Surface Laptop Go als Einsteiger-Notebook. Beide sind jetzt Geschichte. Mehreren übereinstimmenden Berichten zufolge hat Microsoft die Produktion von Surface Go 4 und Surface Laptop Go 3 eingestellt — ohne Nachfolger. Übrig bleibt eine Surface-Familie, die nur noch aus den teuren Pro- und Laptop-Modellen besteht.

Zwei Modelle weg, kein Ersatz

Die beiden Geräte sind im Handel praktisch ausverkauft, die Fertigung läuft schon länger nicht mehr. Damit endet die günstigste Surface-Reihe, und die Bereinigung des Portfolios, die Microsoft 2023 mit dem Aus für Surface Studio und Surface Duo begonnen hatte, ist abgeschlossen. Ein Blick auf Microsofts eigene Surface-Seite bestätigt das Bild: Dort tauchen Surface Go und Laptop Go nicht mehr auf, geführt werden nur noch Surface Pro, Surface Laptop und das neue, klar im Oberhaus angesiedelte Surface Laptop Ultra.

Wenn am Empfang einer kleinen Kanzlei, in der Schulungsecke oder als Leihgerät schnell ein günstiges, ordentlich verarbeitetes Windows-Gerät gebraucht wurde, habe ich oft zu genau dieser Einstiegsklasse gegriffen — ohne gleich vierstellig zu werden. Diese Lücke reißt nun auf.

Warum Microsoft die Billig-Reihe streicht

Mehrere Gründe laufen zusammen. Die Komponentenpreise steigen — vor allem Speicher ist knapp und teuer, was günstige Geräte zuerst trifft. Die Nachfrage nach den Billigmodellen war zuletzt überschaubar, und Microsofts Aufmerksamkeit liegt ohnehin bei teureren, KI-fähigen Rechnern. Ein bereits geplantes Surface Go 5 mit sparsamem Snapdragon-Chip war fertig durchdacht, wie Windows Central berichtet — doch als Microsoft seine Geschäftskunden befragte, wollte kaum jemand eine ARM-Variante des kleinen Geräts. Das Projekt wurde gestrichen. Offiziell bestätigt hat Microsoft das Aus bislang nicht; die Angaben stammen aus Branchenberichten.

Dass ausgerechnet die Speicherkrise die Einstiegsgeräte aus dem Programm drückt, passt ins Muster: Schon bei der Kaufberatung für Windows 11 hatte Microsoft zuletzt 8 GB RAM wieder für ausreichend erklärt — mitten in derselben Knappheit.

Was bleibt — und wer die Lücke füllt

Surface heißt ab sofort: Pro oder Laptop, beide im Premium-Bereich. Wie teuer das geworden ist, zeigt die aktuelle Generation — Surface Pro und Surface Laptop 2026 starten bei 1.499 beziehungsweise 1.599 Dollar, fast doppelt so viel wie die 2025er-Vorgänger. Nach oben rundet das Surface Laptop Ultra mit Nvidia-Grafik die Sache ab. Eine Antwort auf die Frage, was jemand kauft, der schlicht ein günstiges Surface wollte, gibt es nicht.

Genau hier liegt der Haken. Microsoft überlässt das Einstiegssegment kampflos der Konkurrenz — dem iPad, den Chromebooks und einer Schar günstiger Windows-Notebooks anderer Hersteller. Das sind aber die Geräte, zu denen Schulen, Vereine und kleine Büros greifen, wenn das Budget eng ist. Wer nur die margenstarke Spitze bedient, verdient pro Gerät mehr — verliert aber die Leute, die ihr erstes Surface eben nicht für vierstellige Summen kaufen. Rechnen muss Microsoft das selbst; aufgehen muss es nicht.