Der Oberste Gerichtshof der USA hat einer der umstrittensten Ermittlungsmethoden des digitalen Zeitalters einen Riegel vorgeschoben — zumindest einen halben. Am 29. Juni entschied das Gericht mit 6 zu 3 Stimmen, dass sogenannte Geofence-Abfragen eine Durchsuchung im Sinne des vierten Verfassungszusatzes sind. Heißt: Wer als Behörde von Google & Co. wissen will, welche Handys zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Gebiet waren, braucht künftig einen richterlichen Beschluss mit hinreichendem Tatverdacht. Ein vollständiges Verbot ist das nicht — aber das Ende des bequemen Datenabgriffs auf Verdacht.

Worum es im Fall Chatrie ging

Ausgangspunkt war ein Bankraub aus dem Jahr 2019. Die Ermittler ließen sich von Google die Standortdaten sämtlicher Geräte geben, die sich im Umkreis von 150 Metern um den Tatort aufgehalten hatten — und kamen so dem Täter auf die Spur. Genau dieses Vorgehen kippte das Gericht jetzt. Eine Geofence-Anfrage funktioniert wie eine umgekehrte Durchsuchung: Statt von einem Verdächtigen auszugehen, zieht sie erst einmal alle ein, die zufällig in der Nähe waren, und sucht den Schuldigen hinterher. Richterin Elena Kagan schrieb für die Mehrheit, ein Mensch habe ein berechtigtes Interesse am Schutz der Aufzeichnungen über seinen Aufenthaltsort — und der Staat greife in dieses Interesse ein, wenn er die Daten verlange.

Bemerkenswert ist, womit das Gericht aufräumt: mit der „Third-Party-Doktrin“, wonach man sein Recht auf Privatheit verliere, sobald man Daten freiwillig an einen Dienst weitergibt. Diese Logik trägt bei flächendeckenden Standortprofilen nicht mehr. Der Fall geht nun zurück an die Vorinstanz, die klären muss, ob die konkrete Abfrage „angemessen“ war. Die drei unterlegenen Richter — Alito, Thomas und Barrett — hielten dagegen; Alito nannte die Entscheidung eine „unverantwortliche Eskapade“, die gefestigte Rechtsprechung ins Wanken bringe.

Was das für Europa heißt — und was nicht

Direkt anwendbar ist ein US-Urteil hierzulande nicht. Trotzdem ist die Richtung relevant, denn die zugrunde liegende Frage stellt sich überall: Wie viel Standortvorrat darf entstehen, auf den Behörden später zugreifen? In Europa ist der rechtliche Rahmen über die DSGVO und die ePrivacy-Regeln enger gesteckt, eine pauschale Rasterabfrage „aller Geräte im Umkreis“ wäre hier deutlich schwerer zu rechtfertigen. Wer im Tagesgeschäft mit personenbezogenen Daten hantiert, kennt das Grundprinzip ohnehin: Datensparsamkeit ist kein Schönwetter-Paragraf, sondern die einzige Versicherung, die wirklich hält. Daten, die man gar nicht erst speichert, kann niemand herausverlangen.

Genau hier liegt der wunde Punkt des Urteils. Es regelt den Zugriff, nicht die Sammlung. Solange Konzerne wie Google, Microsoft, Uber oder Yahoo lückenlose Bewegungsprofile vorhalten, bleibt der Datentopf attraktiv — für Ermittler, für Werbung, für jeden, der einen Hebel findet. Dass Google die Standorthistorie inzwischen auf das Gerät statt auf die eigenen Server verlagert hat, ist insofern die wirksamere Antwort als jedes Urteil: Was nicht zentral liegt, lässt sich auch nicht zentral abfragen. Der Richterspruch zwingt die Polizei zum Antrag — den Konzernen die Sammelwut auszutreiben, schafft er nicht.