8 Prozent fürs deutsche Kino: Ex-Verfassungsrichter erklärt die Streaming-Abgabe für grundgesetzwidrig

Wer Netflix, Prime Video oder Disney+ abonniert hat, könnte bald indirekt das deutsche Kino mitfinanzieren. Die Bundesregierung will Streamingdienste per Gesetz verpflichten, 8 Prozent ihres in Deutschland erzielten Umsatzes in hiesige Produktionen zu stecken. Noch bevor der Entwurf richtig steht, kommt scharfer Gegenwind — und zwar von juristisch schwerem Kaliber.

Was im Gesetz wirklich steht

Das geplante „Mediendienste-Investitionsverpflichtungsgesetz“ — schon der Name ist ein Brett — nimmt Video-on-Demand-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in die Pflicht. Acht Prozent ihres deutschen Umsatzes sollen direkt in deutschsprachige Filme und Serien fließen. Federführend ist Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.

Zur Einordnung gehört eine Korrektur am Begriff: Das ist streng genommen keine „Abgabe“ im Sinne einer Steuer, die im Staatshaushalt landet, sondern eine Investitionspflicht — das Geld bleibt im Produktionsmarkt. Der Reflex, hier von einer neuen Zwangsabgabe zu sprechen, greift zu kurz. Und neu ist das Modell auch nicht: In Frankreich, Italien und Spanien gibt es solche Investitionsquoten längst, Deutschland ist eher spät dran als Vorreiter.

Der Knackpunkt heißt Rechterückfall

Der eigentliche Streit dreht sich um ein Detail, das in der Schlagzeile „Streaming-Abgabe“ untergeht: den automatischen Rechterückfall. Nach drei bis sieben Jahren sollen die Rechte an geförderten Inhalten an die deutschen Produzenten zurückfallen. Genau hier setzt das Gutachten an, das Amazon Prime Video beim früheren Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio in Auftrag gegeben hat. Sein Urteil fällt deutlich aus: Das Gesetz verstoße gegen das Grundgesetz und gegen geltendes EU-Recht. Den erzwungenen Rechterückfall nennt er eine „gesetzliche Enteignung“ von Eigentum und Urheberrechten.

Bund oder Länder — und was das fürs Abo heißt

Di Fabio führt zwei weitere Hebel ins Feld. Erstens die Zuständigkeit: Medien- und Kulturpolitik sei Sache der Länder, nicht des Bundes — ein Kompetenzstreit, der schon andere Vorhaben gekippt hat. Zweitens kollidiere der automatische Rechterückfall mit der EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste und beschneide die Vertragsfreiheit internationaler Anbieter. Als Ausweg schlägt er einen „Carry-over“-Mechanismus vor, bei dem Anbieter eine Übererfüllung in einem Jahr auf die Folgejahre anrechnen dürfen.

Für mich als Streaming-Abonnent ist die Rechnung simpel: Acht Prozent vom Umsatz holt sich kein Konzern aus der eigenen Marge, solange er sie auf die Abopreise umlegen kann. Die Förderung des deutschen Films zahlt am Ende mit, wer jeden Monat abbucht — das sollte man bei der Begeisterung über „die bösen Streamingriesen zahlen jetzt“ mitdenken.

Dass ausgerechnet ein von Amazon bestelltes Gutachten das Gesetz zerpflückt, sollte man im Hinterkopf behalten — Di Fabios Argumente wiegen trotzdem schwer, gerade beim Eingriff ins Eigentum. Nach gut zwanzig Jahren, in denen ich solche Vorhaben kommen und gehen sehe, ist mein Eindruck: Die Idee, die Streamer am deutschen Film zu beteiligen, ist politisch kaum noch umkehrbar. Ob das Gesetz aber in genau dieser Fassung durch Karlsruhe käme, ist eine ganz andere Frage.