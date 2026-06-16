Rund 1,3 Millionen Europäerinnen und Europäer haben unterschrieben — die EU-Kommission hat trotzdem entschieden: kein neues Gesetz. Die Initiative Stop Killing Games, die nach der Abschaltung des Multiplayer-Spiels „The Crew“ durch Ubisoft im April 2025 entstand, bekommt keine gesetzliche Rückendeckung aus Brüssel.

Was die Kommission sagt — und was sie nicht beantwortet

Die Begründung klingt auf den ersten Blick plausibel: Bestehende EU-Verbrauchergesetze schützten Käufer bereits bei vorzeitiger Service-Beendigung; darüber hinaus stünden Urheberrechte der Publisher einem Eingriff entgegen. Deshalb werde die Kommission stattdessen einen Dialog zwischen Verbrauchern und der Spielebranche fördern.

Was die Kommission damit nicht beantwortet: Bestehendes Verbraucherschutzrecht hilft, wenn ein Service früher endet als vertraglich vereinbart — nicht aber, wenn ein Publisher den Server schlicht abschaltet und das erworbene Spiel damit dauerhaft unspielbar macht. „The Crew“ war zehn Jahre erhältlich, noch im aktiven Verkauf, als Ubisoft die Server abschaltete. Wer das Spiel kurz davor gekauft hatte, hielt danach eine leere Lizenz in der Hand.

Ich erkläre das technisch öfter, wenn es in Gesprächen aufkommt: Ein digitaler Spielkauf ist eine Lizenz, kein Eigentum. Das serverabhängige Spiel erlischt mit dem Server. Man kauft das Zugriffsrecht — nicht das Spiel selbst.

Ohne Kommission: Parlament und Digital Fairness Act

Die Initiative gibt sich damit nicht geschlagen: „Wir können auch ohne die Kommission weitermachen“, hieß es nach der Entscheidung. Das Ziel verschiebt sich jetzt auf das Europäische Parlament und den geplanten Digital Fairness Act, wo die Initiative bereits im Mai 2025 fraktionsübergreifende Unterstützung signalisiert bekommen hatte.

Der Weg ist länger — aber er umgeht die Kommission. Ob am Ende rechtsverbindliche Pflichten für Publisher oder weiche Branchenempfehlungen stehen, entscheidet sich erst im Gesetzgebungsverfahren.

Die European Citizens‘ Initiative verpflichtet die Kommission zur Stellungnahme, nicht zur Handlung — das ist systembedingt so. Die Initiative hat das eingepreist und die Strategie gewechselt. Ob der Digital Fairness Act eine konkrete Pflicht zu spielbaren Offline-Alternativen oder nur weiche Empfehlungen enthält — das ist die eigentliche Frage für die nächsten Jahre.