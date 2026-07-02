Wer auf einem kommunalen Bauhof arbeitet, kennt das Bild: für die Motorsäge ein Ladegerät, für den Hochdruckreiniger das nächste, und jedes System bringt seinen eigenen Akku mit eigener Aufnahme mit. Genau diese Inseln wollen Stihl und Kärcher jetzt zusammenlegen. Die beiden schwäbischen Familienunternehmen haben in Winnenden eine Akku-Allianz für ihre Profigeräte angekündigt – einen gemeinsamen Standard, mit dem künftig Säge, Laubbläser, Kehrmaschine und Hochdruckreiniger aus derselben Batterie laufen sollen.

Ein Stihl-Akku für zwei Marken

Kern des Bündnisses ist ein neu entwickeltes 36-Volt-Akkusystem, das von Stihl stammt und in den Profigeräten beider Hersteller zum Einsatz kommt. Kärcher investiert nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Euro, um seine gewerblichen Geräte darauf umzustellen. Zielgruppe sind ausdrücklich professionelle Anwender – kommunale Bauhöfe, Garten- und Landschaftsbau, Forst –, die heute Maschinen aus verschiedenen Häusern nebeneinander betreiben. Privatkunden bleiben außen vor: Für die Consumer-Linien beider Marken gilt die Allianz nicht.

Bei zwei Namen soll es nicht bleiben. Stihl und Kärcher wollen weitere Partner ins Boot holen; genannt werden Hersteller von Forstseilwinden, Geräteträgern und mobilen Tankanlagen. Der Akku als gemeinsame Plattform, auf die sich eine ganze Geräte-Landschaft stützt – das ist die Idee dahinter.

Warum ein gemeinsamer Akku mehr ist als Bequemlichkeit

Wer schon einmal einen Geräteschuppen über die Jahre mit Technik vollgestellt hat, weiß, wie schnell sich solche Akku-Inseln bilden. Bei mir hängen im Schuppen drei verschiedene Ladegeräte für drei Systeme, die untereinander nichts miteinander anfangen können – der volle Akku vom Rasenmäher passt eben nicht in die Heckenschere. Im Privathaushalt ist das ärgerlich. Für einen Betrieb mit zwanzig Geräten im Einsatz ist es ein Kostenfaktor: doppelte Akku-Bestände, doppelte Ladeinfrastruktur, und bei jeder Neuanschaffung die Frage, in welches Ökosystem man sich weiter einkauft.

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Genau hier setzt der gemeinsame Standard an. Ein Akku, der über Marken- und Gerätegrenzen hinweg passt, senkt die Zahl der Ersatzakkus, die ein Fuhrpark vorhalten muss, und macht die Anschaffung langlebiger – so formuliert es sinngemäß auch Stihl-Chef Michael Traub, der von weniger Komplexität für den Kunden spricht. Das ist kein Marketing-Zuckerguss, sondern für gewerbliche Käufer eine nachvollziehbare Rechnung.

Spät dran in einem Spiel, das andere längst spielen

Neu ist die Idee eines herstellerübergreifenden Akkus allerdings nicht. Metabo hat mit dem Cordless Alliance System (CAS) bereits 2018 angefangen und vereint heute rund 50 mittelständische Werkzeug-Hersteller unter einer Batterie. Bosch fährt mit AmpShare ein ähnliches Modell und hat 34 Partner an Bord, darunter Gardena und Husqvarna – also ausgerechnet Namen aus dem Garten- und Forstbereich, in dem auch Stihl zu Hause ist. Gemessen daran kommen zwei der größten Marken der Branche reichlich spät.

Mich überzeugt der Schritt trotzdem, aber mit einem Aber: Solange die Allianz strikt aufs Profi-Segment begrenzt bleibt, bleibt der Ladegerät-Wildwuchs im heimischen Schuppen genau das, was er ist. Wer das Akku-Chaos wirklich aufräumen will, müsste den Standard irgendwann auch für die Consumer-Linien öffnen. Bis dahin profitieren erst einmal die, die ohnehin schon im großen Stil einkaufen.