Eine Browser-Erweiterung, die brav als Adblocker oder VPN ihren Dienst tut – und im Hintergrund Passwörter abgreift: Microsoft hat eine Schadkampagne namens StegoAd zerschlagen, die genau so funktionierte. 119 Erweiterungen aus dem offiziellen Edge-Store waren betroffen, zusammen kamen sie auf bis zu 2,6 Millionen Installationen. Erst vor wenigen Tagen ging es hier um Edgecution, eine einzelne getarnte Edge-Erweiterung – StegoAd spielt eine Liga höher.

Wie der Schadcode im Bild lag

Das Tarnprinzip heißt Steganografie: Schadcode wird nicht als sichtbares Skript ausgeliefert, sondern in unverdächtig aussehenden Dateien versteckt – bei StegoAd in PNG-Bildern und Schriftdateien. Eine frisch installierte Erweiterung tat zunächst genau das, was sie versprach. Der bösartige Teil kam später per Update und blieb tagelang inaktiv. Öffnete jemand die Entwickler-Tools des Browsers, legte sich die Erweiterung erst recht schlafen – ein klares Zeichen, dass die Hintermänner genau wussten, wonach Sicherheitsforscher suchen. Diese Mischung aus verzögerter Auslieferung, Fingerprinting und gezielter Tarnung ist der Grund, warum die Kampagne über Jahre hinweg unentdeckt blieb.

Was die Erweiterungen wirklich taten

Die Schadfunktionen gingen weit über das übliche Adware-Niveau hinaus. Die Erweiterungen tauschten Affiliate-Links aus, um bei Käufen über Amazon, eBay oder Aliexpress mitzuverdienen. Schwerer wiegt der Rest: Sie griffen Google-Zugangsdaten samt Zwei-Faktor-Codes ab, sammelten WordPress-Adminlogins ein, exfiltrierten Cookies im großen Stil und konnten damit fremde Sitzungen übernehmen. Den WordPress-Teil habe ich mit besonderem Unbehagen gelesen. Wer eigene WordPress-Seiten betreut, weiß, dass ein abgegriffenes Admin-Cookie genügt – kein Passwort, kein zweiter Faktor nötig, einfach die aktive Sitzung gekapert, und der Angreifer steht im Backend. Genau diese Sitzungsübernahme macht die Kampagne für jeden gefährlich, der mit dem Browser mehr tut als nur surfen.

Microsofts Aufräumaktion – und warum der Store-Stempel wenig wert ist

Microsoft hat alle 119 Erweiterungen aus dem Edge-Store entfernt, über 90 verbundene Entwicklerkonten gesperrt und die Erkenntnisse auch an Chrome und Firefox weitergegeben. Das ist die richtige Reaktion – nur kommt sie, wie so oft, erst nach Jahren. Betroffenen Nutzern rät Microsoft, ihren Browser als kompromittiert zu behandeln und wichtige Passwörter zu wechseln. Diesen Rat sollte man nicht abtun: Wer eine der Erweiterungen installiert hatte, weiß nicht, was in der Zwischenzeit abgeflossen ist.

Für mich ist das die eigentliche Lehre aus StegoAd: Ein Store-Eintrag prüft den Moment des Hochladens, nicht das, was per Update nachgeschoben wird – und genau dort sitzt die Lücke. Solange sich Erweiterungen nachträglich beliebig verändern dürfen, bleibt der Browser die am weitesten geöffnete Tür auf jedem Rechner. Im gemanagten Umfeld lässt sich wenigstens gegensteuern, indem man Erweiterungen per Richtlinie auf eine knappe Positivliste begrenzt. Privat hilft nur die unbequeme Regel: je weniger Erweiterungen, desto kleiner die Angriffsfläche.