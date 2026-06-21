Lange lief SteamOS 3.8 nur als Beta-Baustellenreihe — erst die Beta 3.8.7 öffnete das System für Intel-Handhelds, davor schloss 3.8.6 die HDMI-VRR-Lücke. Jetzt ist die stabile Version da, und sie bringt mehr als das Sammelsurium der Vorabversionen: erstmals offizielle Unterstützung für die Steam Machine. Genau das ist der eigentliche Hinweis — Valve macht sein Linux startklar für die Wohnzimmer-Konsole.

Auf einen Blick Stabiles Release nach den Betas 3.8.6 und 3.8.7 — neuer Unterbau auf Kernel 6.16 und KDE Plasma 6.4.3.

Erste Unterstützung für die kommende Steam Machine, dazu frische BIOS-Versionen für beide Steam-Deck-Modelle.

Breiterer Handheld-Support: Lenovo Legion Go 2, OneXPlayer X1, Fixes für ROG Ally und MSI Claw.

Laut Valve sinkt die Controller-Latenz von 5–8 Millisekunden auf 100–500 Mikrosekunden.

Vom Beta-Flickwerk zur stabilen Basis

Unter der Haube ist das ein ordentlicher Sprung. Der Kernel wandert von 6.11 auf 6.16, die Arch-Linux-Basis wird aufgefrischt, und der Desktop läuft jetzt auf KDE Plasma 6.4.3. Wichtiger im Alltag: Wayland ist im Desktop-Modus nun Standard, nicht mehr nur im Spielmodus. Das klingt nach Kleinkram, entscheidet aber über Bildschirm-Skalierung, gemischte Auflösungen und HDR auf dem Schreibtisch — Punkte, an denen X11 seit Jahren hängt.

Dazu kommen Detailverbesserungen, die im Changelog schnell untergehen: Screen-Sharing über OBS und Discord direkt im Spielmodus, ein Aufwachen des Steam Controllers aus dem Ruhezustand, schnellere Update-Installationen und ein Fix für die WLAN-Leistung nach dem Standby. Nichts davon ist spektakulär, aber es ist die Sorte Wartungsarbeit, die ein System vom Bastelprojekt zur verlässlichen Basis macht.

Erste Steam-Machine-Unterstützung — und was sie verrät

Der spannendste Eintrag steht nüchtern in den Release-Notes: „erste Unterstützung für die kommende Steam Machine“. Offiziell hat Valve die Konsole für den Sommer 2026 angekündigt, Branchenberichte erwarten eine Ankündigung zwischen dem 22. und 30. Juni. Dass das Betriebssystem nun den Unterbau dafür mitbringt, ist der bisher deutlichste Hinweis, dass der Start tatsächlich kurz bevorsteht — die Geekbench-Werte des Custom-Zen-4-Chips kursieren schließlich schon seit Mitte Juni.

Den ersten Steam-Machine-Anlauf von 2015 habe ich noch als teure Totgeburt in Erinnerung — eine Handvoll Boxen verschiedener Hersteller, ohne Spielebibliothek, die unter SteamOS lief. Der Unterschied diesmal ist Proton: Was damals an fehlender Linux-Kompatibilität scheiterte, läuft heute über die Übersetzungsschicht meist ohne Murren. Das ist die Voraussetzung, die der ersten Generation komplett fehlte.

Nicht nur fürs Steam Deck

SteamOS 3.8 zementiert, was sich in den Betas abzeichnete: Valves System will mehr sein als das Hausbetriebssystem für ein einziges Gerät. Neu unterstützt werden die Controller des Lenovo Legion Go 2 und der OneXPlayer-X1-Reihe, verbessert sind der GPD Win 5 und das originale Legion Go, dazu gibt es zuverlässigere SD-Kartenleser für ROG Ally und MSI Claw. Für AMD- wie Intel-Chips wurde die Kompatibilität nachgezogen.

Die größte technische Ansage steckt in einer Zahl: Laut Valve fällt die Eingabe-Latenz der Handheld-Controller von 5 bis 8 Millisekunden auf 100 bis 500 Mikrosekunden — also um eine bis zwei Größenordnungen. Eine unabhängige Messung steht aus, spürbar dürfte das vor allem in schnellen Spielen sein. Dazu kommt vorläufiger HDMI-VRR-Support für native Ausgänge, den Valve schon in der Beta auf eigene Faust nachgereicht hatte.

Für wen lohnt das Update? Wer ein Steam Deck oder einen kompatiblen Handheld besitzt, bekommt es ohnehin automatisch. Interessanter ist die strategische Linie: SteamOS ist mit dieser stabilen Version reif genug, um als ernsthafte Windows-Alternative auf fremder Handheld-Hardware durchzugehen — und genau das braucht Valve, wenn die Steam Machine im Wohnzimmer gegen Konsolen und fertige Mini-PCs antreten soll. Die Frage ist nicht mehr, ob das System dafür bereit ist, sondern nur noch, wann die Hardware folgt.