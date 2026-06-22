Als Valve Anfang Juni die Steam Machine ankündigte, blieb genau die Zahl offen, die zählt: der Preis. Den gibt es jetzt — zusammen mit einem Verkaufsstart, der eher an einen Konzertkarten-Vorverkauf erinnert als an einen Hardware-Launch. Ab dem 29. Juni geht die würfelförmige Wohnzimmer-Konsole an die ersten Käufer. Vorausgesetzt, man wird ausgelost.

Ab 1.039 Euro: ein PC-Preis, keine Konsolen-Ansage

Die Einstiegsvariante mit 512 GB SSD kostet 1.039 Euro, das 2-TB-Modell 1.359 Euro. Wer den separaten Steam-Controller dazunimmt, zahlt 1.108 beziehungsweise 1.428 Euro — im Bundle rund 30 Euro günstiger als beim Einzelkauf.

Zum Einordnen: Eine PlayStation 5 liegt bei etwa 650 Euro, eine Xbox Series S bei 350. Die Steam Machine spielt damit nicht in der Konsolen-, sondern in der Mini-PC-Liga. Genau das ist sie auch — ein kompakter Spiele-Rechner mit SteamOS, kein über Spielverkäufe quersubventioniertes Konsolengeschäft.

Bei mir steht seit Jahren ein selbstgebauter Rechner unter dem Fernseher, und für gut tausend Euro bekommt man dort eine ordentliche Grafikkarte plus Unterbau. Valves Rechnung geht trotzdem auf, sobald man den Komfort einpreist: ein fertiges Gerät, das ohne Treiber-Gefummel anläuft und nicht erst zusammengeschraubt werden muss. Nur als Schnäppchen sollte es niemand verkaufen. Das ist es nicht.

Kaufen per Los: Valves Riegel gegen die Scalper

Anders als bei einem normalen Vorverkauf landet die Steam Machine nicht einfach im Warenkorb. Wer eine will, trägt sich bis zum 25. Juni um 19:00 Uhr MESZ in eine Liste ein; Valve mischt die Bewerbungen anschließend per Zufallsgenerator und arbeitet sie der Reihe nach ab.

Die Bedingungen lesen sich wie eine Anti-Scalper-Maßnahme: Es zählt nur ein Steam-Konto ohne negative Vorgeschichte, mit einer Kaufhistorie vor dem 27. April 2026, und es gibt einen Kauf pro Haushalt. Die einmal gewählte Variante lässt sich nach der Registrierung nicht mehr ändern. Ob das die Wiederverkäufer wirklich aussperrt oder nur den Andrang ordnet, zeigt sich nach den ersten Auslieferungen ab dem 29. Juni — direkt über Steam in der EU, den USA, Kanada, Großbritannien und Australien, in Japan, Taiwan und Hongkong über den Partner Komodo.

Was in dem Würfel steckt

Unter der würfelförmigen Hülle mit rund 15 Zentimeter Kantenlänge sitzt ein AMD-Chip mit sechs Zen-4-Kernen bis 4,8 GHz und einer RDNA-3-Grafik mit 28 Recheneinheiten, dazu 16 GB DDR5 plus 8 GB dedizierter GDDR6-Grafikspeicher. Als Betriebssystem läuft das frisch stabil gewordene SteamOS 3.8.

Leistungsmäßig ordnet Valve das Gerät zwischen Steam Deck OLED und PlayStation 5 ein, näher an der PS5 — was sich mit den Geekbench-Werten deckt, die schon vor Wochen kursierten. Für 4K mit allen Reglern rechts ist das zu wenig. Für 1440p und die eigene Steam-Bibliothek auf dem Wohnzimmer-Fernseher reicht es bequem.

Es ist Valves zweiter Anlauf ins Wohnzimmer, nachdem der erste vor zehn Jahren grandios scheiterte. Diesmal steht mit Proton und SteamOS ein Unterbau bereit, der Windows-Spiele zuverlässig auf Linux bringt — das war 2015 das große Problem. Am Preisschild ändert das nichts: Die Steam Machine ist ein Spiele-PC im Konsolen-Gewand, und sie kostet auch wie einer.