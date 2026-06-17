Dass jemand Benchmarks vorzeitig bei Geekbench hochlädt, passiert meistens dann, wenn Rezensionsgeräte gerade unterwegs sind. Genau das legt der jüngste Fund nahe: Zwei Geekbench-6-Einträge vom 15. Juni zeigen Valves Gaming-Konsole unter dem internen Codenamen „Fremont“ — laufend unter SteamOS, mit konkreten CPU-Zahlen. Nachdem Valve im Frühjahr den Sommer-Launch bestätigt hatte, gibt es jetzt die erste unabhängige Leistungsmessung.

Was die Geekbench-Läufe zeigen

Gemessen wurde mit Geekbench 6.7.1 auf SteamOS. Zwei Testläufe ergaben folgende Werte:

Single-Core: 2.334 und 2.282 Punkte

Multi-Core: 7.316 und 7.392 Punkte

Der Prozessor ist ein Custom-AMD-Chip mit sechs Kernen, zwölf Threads und Taktraten bis 4,86 GHz — Zen-4-Architektur, 16 MB L3-Cache. Frühere Einträge unter Windows hatten bereits ähnliche Werte gezeigt; dass die aktuellen Messungen unter SteamOS laufen, deutet auf Testgeräte bei Reviewern hin.

Gegenüber dem Steam Deck (Single-Core ca. 1.353, Multi-Core ca. 4.573) sind das rund 72 Prozent mehr Einzelkern-Leistung und gut 60 Prozent mehr bei den Mehrkernen. In der Performance-Klasse landet der Chip beim Ryzen 5 7640HS oder Ryzen 5 Pro 7540U — kompakte Laptop-CPUs aus AMDs Hawk-Point-Generation.

Grafik und Preis: noch offen

Was Geekbench nicht liefert, ist die GPU-Leistung — und die bleibt das große Fragezeichen. Bekannt ist bisher: Valve setzt auf einen Custom-RDNA-3-Chip mit 8 GB VRAM, der leistungsmäßig in der Nähe einer Radeon RX 7600 liegen soll; laut Valve soll die Grafikleistung sechsmal über dem Steam Deck liegen. Eine unabhängige Messung steht aus. Arbeitsspeicher: 16 GB.

Gegenüber der PlayStation 5 zeigt der Steam-Machine-Chip im Single-Core-Test rund 40 Prozent Vorsprung, liegt aber bei der Multi-Core-Last etwa 10–12 Prozent dahinter — der PS5-Chip hat acht Kerne und ist auf die parallelen Workloads moderner Konsolenspiele ausgelegt.

Die Leistungsklasse Ryzen 5 7640HS ist solide, aber kein Alleinstellungsmerkmal: Wer den Markt kennt, weiß, dass ein ROG Ally X oder ein Lenovo Legion Go Z1 Extreme ähnliche CPU-Werte als mobiles Handheld liefert. Valves echtes Argument ist das Ökosystem — SteamOS, keine Plattform-Abgaben, Zugang zu einer PC-Bibliothek von Tausenden Titeln. Ob das für einen Konsolen-Preispunkt trägt, erfahren wir erst, wenn die Preisankündigung kommt. Und die steht nach wie vor aus.