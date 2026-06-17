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Steam Machine: Geekbench-Daten enthüllen Custom-Zen-4-CPU — 70 Prozent schneller als Steam Deck

Zwei Geekbench-6-Messungen vom 15. Juni zeigen Valves Steam Machine mit einem Custom-Zen-4-Chip: Single-Core 2.334, Multi-Core 7.392 Punkte — Leistungsklasse Ryzen 5 7640HS, rund 70 Prozent über dem Steam Deck.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 17. Juni 2026 · in Games
Gaming-PC-Setup mit RGB-Beleuchtung als Symbolbild für die Steam Machine
Foto: Atahan Demir / Pexels

Dass jemand Benchmarks vorzeitig bei Geekbench hochlädt, passiert meistens dann, wenn Rezensionsgeräte gerade unterwegs sind. Genau das legt der jüngste Fund nahe: Zwei Geekbench-6-Einträge vom 15. Juni zeigen Valves Gaming-Konsole unter dem internen Codenamen „Fremont“ — laufend unter SteamOS, mit konkreten CPU-Zahlen. Nachdem Valve im Frühjahr den Sommer-Launch bestätigt hatte, gibt es jetzt die erste unabhängige Leistungsmessung.

Was die Geekbench-Läufe zeigen

Gemessen wurde mit Geekbench 6.7.1 auf SteamOS. Zwei Testläufe ergaben folgende Werte:

  • Single-Core: 2.334 und 2.282 Punkte
  • Multi-Core: 7.316 und 7.392 Punkte

Der Prozessor ist ein Custom-AMD-Chip mit sechs Kernen, zwölf Threads und Taktraten bis 4,86 GHz — Zen-4-Architektur, 16 MB L3-Cache. Frühere Einträge unter Windows hatten bereits ähnliche Werte gezeigt; dass die aktuellen Messungen unter SteamOS laufen, deutet auf Testgeräte bei Reviewern hin.

Gegenüber dem Steam Deck (Single-Core ca. 1.353, Multi-Core ca. 4.573) sind das rund 72 Prozent mehr Einzelkern-Leistung und gut 60 Prozent mehr bei den Mehrkernen. In der Performance-Klasse landet der Chip beim Ryzen 5 7640HS oder Ryzen 5 Pro 7540U — kompakte Laptop-CPUs aus AMDs Hawk-Point-Generation.

Grafik und Preis: noch offen

Was Geekbench nicht liefert, ist die GPU-Leistung — und die bleibt das große Fragezeichen. Bekannt ist bisher: Valve setzt auf einen Custom-RDNA-3-Chip mit 8 GB VRAM, der leistungsmäßig in der Nähe einer Radeon RX 7600 liegen soll; laut Valve soll die Grafikleistung sechsmal über dem Steam Deck liegen. Eine unabhängige Messung steht aus. Arbeitsspeicher: 16 GB.

Gegenüber der PlayStation 5 zeigt der Steam-Machine-Chip im Single-Core-Test rund 40 Prozent Vorsprung, liegt aber bei der Multi-Core-Last etwa 10–12 Prozent dahinter — der PS5-Chip hat acht Kerne und ist auf die parallelen Workloads moderner Konsolenspiele ausgelegt.

Die Leistungsklasse Ryzen 5 7640HS ist solide, aber kein Alleinstellungsmerkmal: Wer den Markt kennt, weiß, dass ein ROG Ally X oder ein Lenovo Legion Go Z1 Extreme ähnliche CPU-Werte als mobiles Handheld liefert. Valves echtes Argument ist das Ökosystem — SteamOS, keine Plattform-Abgaben, Zugang zu einer PC-Bibliothek von Tausenden Titeln. Ob das für einen Konsolen-Preispunkt trägt, erfahren wir erst, wenn die Preisankündigung kommt. Und die steht nach wie vor aus.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.