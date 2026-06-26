Auf Steam muss seit 2024 jeder Entwickler offenlegen, ob und wie er beim Bau seines Spiels KI-Werkzeuge eingesetzt hat; entsprechende Titel bekommen einen Hinweis auf die Shop-Seite. Epic-Chef Tim Sweeney hält das für unverantwortlich. Auf dem Unreal Fest in Chicago sprach er von einem „Scarlet Letter of AI“ — einem Brandmal, das Entwickler an den Pranger stelle und es ihnen deutlich schwerer mache, mit ihrem Spiel überhaupt durchzudringen.

Sweeneys Argument: Wer Reichweite will, muss auf Steam

Sein Punkt: Wer ein Spiel möglichst breit sichtbar machen will, kommt an Steam nicht vorbei. Genau dort aber werde ein deklariertes KI-Werkzeug zum Einfallstor für eine Schar von Hatern, die den Titel gezielt schlechtrede. Vor allem kleine Studios und Solo-Entwickler träfe das, weil sie den Gegenwind nicht wegfedern könnten wie ein Konzern — so jedenfalls schilderte Sweeney es laut Tom’s Hardware im Interview.

Der Pranger ist real — nur baut ihn nicht Valve

An der Beobachtung ist etwas dran. Diese Mobs gibt es, und sie können ein Spiel in den ersten Tagen nach Release zerlegen. Nur macht Sweeney sich damit das Bequeme zu eigen, den Boten verantwortlich zu halten. Nicht der Hinweis hetzt, sondern eine toxische Minderheit, die jedes „KI“-Schildchen als Freibrief versteht. Ich arbeite im Tagesgeschäft täglich mit KI-Werkzeugen und habe nichts gegen die Information, dass eines im Spiel steckte — als Käufer will ich wissen, was ich da kaufe. Das Problem ist nicht die Offenlegung, sondern was ein Teil der Community daraus macht.

Dass ausgerechnet Epic so vehement auftritt, hat einen Beigeschmack. Die kommende Unreal Engine 6 bindet KI-Modelle wie Claude und Gemini tief in den Editor ein — ein Geschäft, in dem die Stigmatisierung von KI im Spielebau schlecht fürs eigene Produkt wäre. Sweeney argumentiert hier nicht nur als Mahner für die Indie-Szene, sondern auch im Interesse seiner eigenen Plattform.

Wo das Label wirklich hakt

Der berechtigte Einwand steckt an einer anderen Stelle, und die spricht Sweeney nicht an: Steams Hinweis ist zu grob. Er wirft den Entwickler, der ein paar Zeilen Code mit einem Assistenten geschrieben hat, in denselben Topf wie das Studio, dessen komplette Grafik aus dem Bildgenerator stammt. Das sind grundverschiedene Dinge, und ein pauschales „KI im Einsatz“ verwischt genau die Unterscheidung, die einen Käufer wirklich interessiert. Die ehrlichere Lösung wäre ein genaueres Label, das zwischen „mit KI getippt“ und „von KI gemalt“ trennt. Davon redet in diesem Streit bisher niemand — am wenigsten Epic.