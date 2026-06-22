Heartbleed kennt jeder, der 2014 dabei war: ein winziger Programmierfehler in OpenSSL, der reihenweise Speicher fremder Sitzungen preisgab. Squidbleed ist die Neuauflage desselben Albtraums — diesmal im Squid-Proxy, der in Schulen, Firmen und sogar an Bord von Flugzeugen den Web-Verkehr zwischenspeichert. Die Lücke CVE-2026-47729 leakt fremde HTTP-Anfragen samt Zugangsdaten. Und sie steckt seit 1997 im Code. Aufgespürt hat sie kein Sicherheitsaudit, sondern ein KI-Agent.

Eine Zeile C, die seit 1997 mitläuft

Der Fehler ist von der bitteren Sorte, die man erst sieht, wenn jemand mit der Nase draufstößt. Squid wertet die Antworten auf FTP- LIST -Befehle aus, um daraus HTML-Verzeichnislisten zu bauen. Ein Stück Code aus dem Januar 1997 kümmert sich dabei um eine Eigenheit alter NetWare-FTP-Server, die zwischen Zeitstempel und Dateiname vier Leerzeichen setzen statt einem.

Das Problem steckt in einem Detail des C-Standards. Die Routine sucht mit der Funktion strchr nach dem nächsten Trennzeichen. Sucht man mit strchr aber nach dem Null-Byte, das jeden C-String beendet, liefert die Funktion keinen Null-Zeiger zurück, sondern einen Zeiger auf genau dieses Abschlusszeichen. Fehlt in einer FTP-Zeile der Dateiname, läuft die Schleife munter über das Ende des Puffers hinaus.

Dahinter wird es richtig unangenehm. Squid zieht den Zeilenpuffer aus einem wiederverwendeten 4-KByte-Speicherpool, und freigegebene Puffer werden vor der Neuvergabe nicht genullt. Lag dort zuvor die HTTP-Anfrage eines anderen Nutzers, liest der Überlauf genau diese Reste mit aus — inklusive Authorization -Header, also Zugangsdaten im Klartext. Heartbleed lässt grüßen.

Verwundbar ab Werk — aber nicht überall

Das Tückische: Man muss nichts falsch konfiguriert haben. FTP-Unterstützung ist in Squid standardmäßig an, Port 21 steht in der voreingestellten Safe_ports -Liste. Ein Angreifer braucht nur einen FTP-Server, den der Proxy erreichen kann — kein Spezialflag, keine exotische Einstellung.

Bevor jetzt die Alarmsirene losgeht: Der Schaden ist situativ. Den Großteil des Web-Verkehrs reicht ein Proxy heute als verschlüsselten CONNECT-Tunnel durch, ohne hineinzusehen — dieser HTTPS-Verkehr bleibt unberührt. Auslesbar ist nur, was im Klartext läuft, plus Aufbauten, die TLS am Proxy terminieren. In manchen Firmennetzen ist das genau der interessante Teil, in anderen praktisch nichts.

Ich habe in den Nuller-Jahren selbst Squid-Proxys aufgesetzt, damals für Schul- und Firmennetze, und schon zu der Zeit war das FTP-Gateway eher Ballast als Funktion. Dass es 2026 immer noch standardmäßig mitläuft, sagt mehr über die Trägheit gewachsener Defaults als über echten Bedarf. Beim Nginx-Notfallpatch vor wenigen Tagen war es dasselbe Muster: eine Schwachstelle, die seit Jahren in praktisch jeder Version schlummerte.

Gefunden von Claude, bestätigt von Menschen

Der eigentliche Aufreger ist nicht der Bug, sondern der Finder. Entdeckt wurde Squidbleed von Claude Mythos Preview, einem KI-Agenten, der für die Forscher von Calif.io die FTP-Zustandsmaschine von Squid durchleuchten sollte. Die Anweisung, das Modell solle „mehr Agenten starten“, um das Verhalten genauer zu untersuchen, brachte den Fehler unter den ersten Treffern ans Licht — samt korrektem Verweis auf die passende Stelle im C11-Standard.

Den Rest erledigten Menschen. Lam Jun Rong von Calif.io meldete die Lücke am 17. April, zwei Tage später war der Fix im Hauptzweig. Ein zweiter Forscher, Youssef Awad, stieß im Mai unabhängig auf dasselbe Problem; am 17. Mai landete die Korrektur im 7er-Zweig, am 8. Juni erschien Squid 7.6 mit dem Patch. Der Fix selbst ist eine Handvoll Zeilen — eine Prüfung auf das Null-Byte, bevor strchr zuschlägt.

Für Admins ist die To-do-Liste kurz: auf Squid 7.6 aktualisieren und, wer FTP über den Proxy nicht wirklich braucht, die Unterstützung abschalten — die Browser haben FTP ohnehin vor Jahren beerdigt. Bemerkenswert bleibt die andere Hälfte der Geschichte. Eine einzige fehlinterpretierte Zeile hat drei Jahrzehnte Code-Reviews, Audits und Rewrites überlebt, weil kaum ein Entwickler auf die Idee kommt, dass die Suche nach dem String-Ende erfolgreich sein könnte. Eine KI kam in den ersten Minuten darauf. Wer Code prüft, sollte sich dieses Werkzeug zumindest genauer ansehen.