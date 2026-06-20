Als wir vor einer Woche über die kritische Lücke in Splunk Enterprise berichtet haben, stand es so: Patch verfügbar, kein Angriff in Sicht. Eine Woche später ist beides anders. Seit dem 18. Juni führt die US-Cybersicherheitsbehörde CISA die Schwachstelle CVE-2026-20253 in ihrem Katalog aktiv ausgenutzter Lücken — und setzt den US-Bundesbehörden eine Frist bis Sonntag.

Vom Proof-of-Concept zum echten Angriff

Den Anfang machte am 12. Juni die Sicherheitsfirma WatchTowr mit einem funktionierenden Exploit-Code. Sechs Tage später zog Splunk in seiner Sicherheitsmeldung nach und räumte eine „begrenzte Ausnutzung“ der Lücke in freier Wildbahn ein — am selben Tag landete CVE-2026-20253 im KEV-Katalog der CISA. Damit ist der Schritt vollzogen, der eine Schwachstelle von „theoretisch gefährlich“ zu „wird gerade benutzt“ macht.

Zur Erinnerung, kurz gehalten: Die Lücke mit dem CVSS-Wert 9,8 sitzt im PostgreSQL-Sidecar-Dienst der On-Premise-Versionen. Dessen Endpunkt prüft keine Anmeldedaten — wer das System über das Netz erreicht, kann ohne Login Dateien anlegen oder leeren und so eigenen Code ausführen. Betroffen sind Splunk Enterprise 10.0.0 bis 10.0.6 sowie 10.2.0 bis 10.2.3. Die Version 10.4 ist nicht verwundbar.

Patch oder Notnagel — und warum der Notnagel wehtut

Die saubere Lösung sind die Updates auf 10.0.7 beziehungsweise 10.2.4. Die CISA-Anweisung gilt formal nur für US-Behörden, die bis zum 21. Juni gepatcht haben müssen — der Termin ist trotzdem ein brauchbarer Maßstab für alle anderen: Wenn die Behörde mit Zugriff auf reale Angriffsdaten eine derart knappe Frist setzt, ist das kein Zufallswert.

Ich halte mir selbst eine Kopie dieser KEV-Liste griffbereit und nutze sie als Patch-Priorität: Was dort neu auftaucht, rutscht nach oben, egal was sonst auf dem Plan steht. Ein öffentlich verfügbarer Exploit plus bestätigte Ausnutzung ist genau die Kombination, bei der Abwarten teuer wird.

Wer nicht sofort patchen kann, dem rät Splunk, den PostgreSQL-Sidecar-Dienst abzuschalten. Klingt simpel, hat aber einen Haken: Damit fallen Edge Processor, OpAmp und die SPL2-Datenpipelines aus. Man tauscht also ein Sicherheitsrisiko gegen einen Funktionsausfall — ein Notnagel, kein Ersatz für das Update. Und dass ausgerechnet das SIEM zur Einfallstür wird, also die Maschine, die Angreifer eigentlich erkennen soll, macht die Sache nicht besser.

Die Frist am Sonntag steht im Kalender der US-Behörden, die Uhr läuft aber für jeden mit einer erreichbaren Splunk-Instanz gleich schnell. Ein nach außen offener Management-Port, der ohnehin nichts im Internet zu suchen hat, ist hier der Unterschied zwischen „gepatcht und gut“ und „im Logfile nachlesen, wer schon da war“.