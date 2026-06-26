Wer schon einmal bei einem längeren Stromausfall zum Handy gegriffen hat, kennt den zweiten Schreck nach dem dunklen Wohnzimmer: Nach einer Weile bricht auch das Mobilfunknetz weg. Genau das will Spanien künftig verhindern. Ein Königliches Dekret soll Netzbetreiber verpflichten, den Mobilfunk bei einem Blackout mindestens vier Stunden am Laufen zu halten.

Was das Dekret verlangt

Die Regel, angekündigt von Digitalminister Óscar López, soll bis Ende 2026 beschlossen werden. Betreiber und Infrastrukturfirmen müssen dann Batterien oder andere Notstromlösungen vorhalten, die ihre Netze bei einem Ausfall mindestens vier Stunden tragen. Betroffen sind Unternehmen ab 500.000 Nutzern oder 50 Millionen Euro Jahresumsatz — also die großen Anbieter, nicht der kleine Regionalfunker.

Die Pflicht greift gestaffelt: Im ersten Jahr muss die Hälfte der Bevölkerung abgedeckt sein, im zweiten 65 Prozent, im dritten drei Viertel. Für die Infrastruktur dahinter gelten strengere Werte. Steuerungszentren mit landesweiter Bedeutung sollen mindestens 24 Stunden ohne Netzstrom durchhalten, Leitstellen der mittleren Ebene zwölf Stunden; Notrufzentralen brauchen eigene Notfallpläne. Auslöser ist der große Blackout auf der Iberischen Halbinsel im April 2025, der neben Spanien auch Portugal und Teile Frankreichs traf.

Vier Stunden klingen wenig — technisch sind sie es nicht

Auf dem Papier wirken vier Stunden bescheiden. In der Praxis sind sie ein Brett. Aus dem eigenen Maschinenraum kenne ich den Unterschied: Eine USV, die einen Server für ein paar Minuten über einen kurzen Spannungseinbruch rettet, ist etwas ganz anderes als Notstrom, der Hardware stundenlang trägt. Letzteres heißt dicke Batteriebänke oder ein Dieselaggregat, Wartung und Tankkontrolle inklusive. Und das nicht an einem Standort, sondern über tausende Funkmasten verteilt, viele davon auf Dächern und Hügeln, wo der Platz für Akkus und der Zugang für Technik begrenzt sind. Die Vier-Stunden-Marke ist deshalb kein Häkchen, sondern eine teure Dauerverpflichtung.

Und Deutschland?

Eine vergleichbare harte Vorgabe gibt es hierzulande nicht. Viele Mobilfunkstandorte sind nur für kurze Überbrückungen ausgelegt, ein flächendeckender Stundenpuffer ist nicht vorgeschrieben — die Debatte darüber flammt nach jedem größeren Ausfall kurz auf und schläft dann wieder ein. Dabei zeigt der spanische Vorstoß die eigentliche Logik: Ein Netz, das genau dann ausfällt, wenn man es im Notfall am dringendsten braucht, ist im entscheidenden Moment wertlos. Spanien behandelt Erreichbarkeit als kritische Infrastruktur und schreibt sie fest. Deutschland verlässt sich weiter überwiegend auf den guten Willen der Betreiber — und darauf, dass der nächste Blackout schon nicht so lang wird.