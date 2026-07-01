Elon Musk will offenbar aufs Smartphone. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat SpaceX ausgewählten Investoren den Prototyp eines KI-Telefons vorgeführt — dünner als ein iPhone, mit eigenem Betriebssystem, einem Qualcomm-Snapdragon-Chip und der KI-Technik von Musks Firma xAI unter der Haube. Musk selbst hat den Bericht auf X postwendend als „völlig falsch“ abgetan. Was die Sache eher spannender macht als klarer.

Was der Bericht hergibt — und was nicht

Handfestes bleibt dünn. Ein Prototyp, den SpaceX intern herumreicht, „früh im Prozess“, das Design könne sich noch ändern, ob überhaupt je ein Serienprodukt daraus wird, ist offen. Kein Preis, kein Termin, kein Foto — nur die Beschreibung eines Geräts, das schlanker als Apples Hardware sein und ohne fremdes Betriebssystem auskommen soll. Für ein Unternehmen, das seit dem Börsengang Mitte Juni ohnehin unter genauer Investoren-Beobachtung steht, ist so eine Produktvision auch ein bequemes Signal an die Geldgeber: Seht her, wir denken über die Rakete hinaus.

Warum Musk ein eigenes Telefon reizt

Der strategische Kern ist älter als der Prototyp. Musks KI Grok läuft bis heute als App auf den Plattformen von Apple und Google — also genau bei den beiden Torwächtern, mit denen er sich seit Jahren anlegt und deren 15-bis-30-Prozent-Provision ihn wurmt. Ein eigenes Gerät mit eigenem OS wäre der Ausweg aus dieser Abhängigkeit. Dazu passt Musks alte Idee einer „Everything App“ nach dem Vorbild des chinesischen WeChat: Chat, Bezahlen, KI-Assistent in einer Hand — die Anbindung über Starlink gleich mitgedacht, um auch am Mobilfunknetz vorbeizukommen. Auf dem Papier ein geschlossenes Reich von der Rakete bis zur Telefonnummer. (Ob ausgerechnet die Kartellbehörden, die Apple gerade erst diese Bündelung austreiben, bei Musk milder gestimmt wären, ist eine andere Frage.)

Der Friedhof der KI-Gadgets

Hier wird es für mich interessant — und skeptisch. Ich habe in gut zwanzig Jahren genug „iPhone-Killer“ kommen und gehen sehen, und fast alle sind nicht an der Hardware gescheitert, sondern am Betriebssystem und seinem App-Ökosystem. Windows Phone war technisch ordentlich und ist trotzdem verhungert, weil die Apps fehlten; Firefox OS und Ubuntu Touch blieben Spielwiesen für Enthusiasten. Und die jüngste Generation reiner KI-Gadgets — der Rabbit R1, Humanes AI Pin — wurde von den Testern regelrecht zerlegt, bevor die Firmen dahinter kippten oder verkauften. Ein Snapdragon-Chip und ein schlankes Gehäuse sind das kleinste Problem. Ein eigenes OS, das Entwickler bespielen, Nutzer bedienen und für das am Ende auch die Bank-App existiert, ist die eigentliche Mauer. Selbst OpenAI, das mit Designer Jony Ive an einem eigenen KI-Gerät bastelt, wird daran zu knabbern haben.

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Zwischen Investoren-Folie und Ladenregal

Bleibt die Frage, warum Musk so schnell dementiert. „Völlig falsch“ kann heißen: Es gibt kein Telefon. Es kann aber auch heißen, dass ein interner Prototyp eben noch kein Produkt ist und der Chef nicht möchte, dass Investoren-Folien als Ankündigung gelesen werden. Zwischen einem Gerät, das man Geldgebern zeigt, und einem, das im Laden steht, liegen bei Hardware erfahrungsgemäß Jahre — und ein Gräberfeld gescheiterter Ansätze. Wer auf ein Musk-Phone wartet, sollte sich schon mal einen bequemen Stuhl dazustellen.