Reich werden dauert, reich bleiben auch — bei Elon Musk ging diesmal beides rasend schnell. Der Börsengang von SpaceX am 12. Juni hievte den Firmenchef für ein paar Tage auf einen Titel, den vor ihm niemand trug: erster Billionär der Geschichte. Keine zwei Wochen später ist er ihn schon wieder los. Schuld ist derselbe Markt, der ihn eben noch dorthin getragen hatte.

Vom Rekord-IPO zum ersten Billionär

SpaceX ging zum Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie an die Nasdaq und sammelte dabei rund 75 Milliarden Dollar ein — der größte Börsengang der Geschichte. Am ersten Handelstag sprang der Kurs auf etwa 160 Dollar, die Marktkapitalisierung kletterte über zwei Billionen Dollar. Bis zum 16. Juni lief die Aktie auf ein Hoch von 225,64 Dollar. Auf dem Papier war Musk damit der erste Mensch mit einem Vermögen über einer Billion Dollar — und behielt über eine spezielle Aktiengattung mehr als 82 Prozent der Stimmrechte, der Konzern bleibt also fest in seiner Hand.

Der Absturz: 240 Milliarden an einem Tag

Dann drehte der Markt. Am 22. Juni fiel die SpaceX-Aktie um 16 Prozent, einen Tag später verlor auch Tesla fast 6 Prozent. Allein der 22. Juni kostete Musk auf dem Papier rund 240 Milliarden Dollar — kein Wunder, wenn SpaceX gut 80 Prozent seines Vermögens ausmacht. Vom Hoch ist die Aktie inzwischen rund 30 Prozent entfernt, Musks Vermögen rutschte auf etwa 957 Milliarden Dollar und damit unter die Billionen-Marke. Der Auslöser saß nicht bei SpaceX selbst, sondern im großen Bild: ein weltweiter Ausverkauf bei Tech-Werten, getrieben von der Sorge, die KI-Blase könnte platzen.

Mich erinnert das weniger an einen Crash als an die Korrektur einer Euphorie. Wer den Absturz dramatisch nennt, sollte dazusagen: Bei rund 155 Dollar steht die Aktie immer noch etwa 15 Prozent über dem Ausgabepreis. Verloren hat hier niemand, der bei 135 Dollar eingestiegen ist — geschrumpft ist nur die schwindelerregende Bewertungsspitze, auf die der Markt das Papier in den ersten Tagen getrieben hatte. Ein Vermögen, das in zehn Tagen um eine Billion schwankt, ist ohnehin eher eine Kursnotierung als Geld.

Was von der Rekordjagd bleibt

Für jemanden, der eine kleine Firma mit echten Rechnungen führt, hat dieses Zahlenkarussell etwas Unwirkliches. 240 Milliarden Dollar, die an einem Tag „verschwinden“, sind kein Betrag, den irgendwer abhebt oder einzahlt — es ist die Differenz zwischen zwei Erwartungen, multipliziert mit einer sehr großen Aktienzahl. Real bleibt, dass SpaceX mit dem IPO frisches Kapital und eine eigene Übernahme-Währung bekommen hat, die der Konzern bereits einsetzt. Das ist die Nachricht mit Folgen — nicht, ob ihr Eigentümer für 240 Stunden Billionär heißen durfte. Die eigentliche Frage ist, ob die Bewertung jenseits der Schlagzeile trägt, wenn die KI-Euphorie weiter abkühlt.