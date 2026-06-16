SpaceX kauft Cursor für 60 Milliarden — bezahlt mit frischer IPO-Aktie

SpaceX schloss seinen Börsengang am 12. Juni mit 75 Milliarden Dollar Erlös ab — der größte IPO der Geschichte, eine Gesamtbewertung von 1,77 Billionen Dollar, Ticker SPCX an der Nasdaq. Drei Handelstage später folgt der nächste Schlag: Der Konzern übernimmt Cursor, das meistgenutzte KI-Coding-Tool der letzten zwei Jahre, für 60 Milliarden Dollar in SpaceX-Aktien. Der KI-Coding-Markt hatte sein erstes Mega-M&A irgendwann erwartet — so schnell war dann doch niemand.

IPO-Aktie als Übernahme-Währung

Die formale Einigung wurde heute bekannt; die Weichen lagen im April 2026, als SpaceX Cursor eine Übernahmeoption mit einem Break-up-Fee von zehn Milliarden Dollar anbot. Cursor verhandelte damals eine neue Finanzierungsrunde: zwei Milliarden Dollar von Andreessen Horowitz, Thrive Capital und Nvidia, Bewertung 50 Milliarden Dollar. SpaceX übertraf das Angebot und zahlte nicht in Cash, sondern in eigenen Aktien.

Das geht nur, weil SpaceX jetzt börsennotiert ist. Der Kurs kletterte in den ersten vier Handelstagen vom Ausgabepreis 135 Dollar auf über 200 Dollar. Wer heute SpaceX-Aktien annimmt, hält nominell mehr als am IPO-Tag — für Cursor-Gründer und Frühphaseninvestoren eine angenehme Ausgangslage. Für SpaceX-Altaktionäre bedeutet das Verwässerung, unmittelbar nach einem IPO, der ihnen auf dem Papier erhebliche Gewinne beschert hat. Das ist Kapitalmarktstrategie in komprimierter Form: Den Schwung des Börsengangs nutzen, bevor er sich abschwächt.

Der Abschluss wird für das dritte Quartal 2026 erwartet. Bis dahin läuft die Kartellprüfung.

Was SpaceX da kauft — und was die Konkurrenz jetzt weiß

Cursor (das Produkt des 2022 als Anysphere gegründeten Startups) hat in den letzten zwei Jahren GitHub Copilot als meistdiskutierte KI-Entwicklungsumgebung abgelöst. Der Unterschied zu Microsoft: kein KI-Add-on für eine bestehende IDE, sondern eine von Grund auf für KI-Interaktion gebaute Umgebung. Tab-Completion, direkte Eingriffe in den Code-Flow, Kontext über mehrere Dateien — wer einmal gewechselt hat, geht selten zurück. Dahinter steckte ordentliches Kapital: 900 Millionen Dollar Serie-C im Juni 2025, nochmal 2,3 Milliarden Ende des Jahres.

Wer in kleineren Entwicklungs-Teams arbeitet, kennt die Diskussion: GitHub Copilot war das erste KI-Tool, das sich für viele lohnte — Cursor hat den Maßstab dann nochmal verschoben. Das spürte sich in der Praxis an, nicht nur in Marketing-Slides.

Für Windsurf (Codeium), JetBrains AI Assistant und Claude Code von Anthropic ist die Übernahme ein Signal: Wer im KI-Coding-Markt eigenständig bleiben will, tritt jetzt gegen einen Konzern an, der frisches Börsenkapital hat und offenbar bereit ist, es einzusetzen. Die Konsolidierung hat begonnen.

Das 26-Billionen-Versprechen und die offene Frage

SpaceX hat Börseinvestoren einen Gesamtmarkt von 28 Billionen Dollar präsentiert, davon 26 Billionen im KI-Bereich: 2,4 Billionen für Infrastruktur (Satellitenkonstellation als Compute-Netz inklusive), 22,7 Billionen für Enterprise-Anwendungen. Die eigene KI-Division galt laut Berichten als noch nicht ausgereift. Cursor ändert das auf dem Papier sofort: etablierte Nutzerbasis, Enterprise-Kunden, laufende Umsätze.

Ob SpaceX die richtigen Strukturen hat, um ein Enterprise-Software-Unternehmen zu führen, ist eine andere Frage. Raketen pünktlich in den Orbit zu bringen und eine Coding-IDE weiterzuentwickeln sind verschiedene Disziplinen — und die Geschichte von Tech-Konzernen, die Entwicklertools übernehmen und dann vor allem die Pricing-Strategie überarbeiten, ist lang.

Mit dem Rekord-IPO hat SpaceX sich eine Übernahme-Währung geschaffen und sie binnen Tagen eingesetzt. Ob sich diese Rechnung für Cursor-Nutzer auszahlt, zeigt sich nicht an der Nasdaq — sondern wenn Entwickler das nächste Mal entscheiden, wem sie ihren Coding-Workflow anvertrauen wollen.