Ein Geschäftsbericht ist selten spannende Lektüre. Das Interessante steht oft im Kleingedruckten — und bei Sony ist genau dort etwas passiert. Im Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr findet sich erstmals ein eigener Abschnitt dazu, wie der Konzern künstliche Intelligenz in seinen PlayStation-Studios einsetzt. Vorgestellt hatte Sony die Pläne schon im Mai bei den Quartalszahlen; jetzt werden sie mit konkreten Beispielen unterfüttert. Offiziell bestätigt wird damit, was die Studios in der Praxis längst tun.

KI für die Fleißarbeit — sagt Sony

Vier Felder nennt der Bericht, in denen KI-Werkzeuge die Entwicklung beschleunigen sollen: Programmierung, Qualitätssicherung, 3D-Modellierung und Animation. Die Logik dahinter ist die übliche. Die Maschine übernimmt die wiederkehrende Fleißarbeit, damit die Teams mehr Kopf für Spieldesign, Welten und Spielmechanik frei haben. Als Beleg führt Sony ein Pilotprojekt mit Bandai Namco an, bei dem generative KI in der Videoproduktion zum Einsatz kam — laut Sony mit deutlich messbarem Produktivitätsgewinn pro Kopf. Eine unabhängig geprüfte Zahl steht dahinter nicht, und welche Studios oder welche Spiele konkret betroffen sind, lässt der Bericht offen.

Auffällig ist der Ton. KI sei „ein Werkzeug, um menschliches Potenzial freizusetzen, kein Ersatz für Künstler oder Kreative“, heißt es da. Das ist die Sorte Formulierung, die man wählt, wenn man genau weiß, dass die eigene Belegschaft mitliest.

In meinem eigenen Arbeitsalltag lasse ich KI längst die stumpfen Teile erledigen — Boilerplate-Code, Logfiles durchwühlen, Testfälle abklappern. Das spart real Zeit, keine Frage. Nur: Was in einem abgesteckten Pilotprojekt „pro Kopf“ glänzt, ist noch lange kein Rollout über ein ganzes Studio mit hundert Leuten und gewachsenen Pipelines. Zwischen Demo und Produktion liegt meist eine Etage, in der die schönen Zahlen wieder schrumpfen.

Was im Bericht nicht mehr steht

Mindestens so aussagekräftig ist, was Sony gestrichen hat. Im Vorjahresbericht stand noch, man wolle die eigenen Titel „auf mehrere Plattformen wie den PC“ bringen. Dieser Satz fehlt jetzt — passend zur jüngsten Kehrtwende, mit der PlayStation-Chef Hideaki Nishino die großen Solo-Spiele wieder zur reinen Konsolensache erklärt hat. Und wo letztes Jahr „nachhaltiges und profitables Wachstum“ als Ziel formuliert war, ist diesmal nur noch von „nachhaltigem Wachstum“ die Rede. Das gestrichene „profitabel“ überliest man leicht. In einem Dokument, das durch mehrere Abteilungen und die Rechtsprüfung geht, ist so eine Auslassung aber selten Zufall.

Werkzeug oder Sparmaßnahme

Den Beteuerungssatz nehme ich Sony nur halb ab. Mehr als die Hälfte der Spieleentwickler hält generative KI laut Branchenumfragen für eine schlechte Entwicklung für ihr Handwerk; Konkurrent Activision setzt sie längst in Call of Duty ein; und die Branche hat in den vergangenen zwei Jahren Zehntausende Stellen abgebaut. „Werkzeug, kein Ersatz“ klingt in diesem Umfeld weniger nach Überzeugung als nach Schadensbegrenzung. Ob die KI echte Freiräume für Kreativität schafft oder am Ende vor allem Personalkosten senkt, beantwortet kein Geschäftsbericht — das zeigt erst der nächste Stellenplan.