Jahrelang mussten PC-Spieler nur lange genug warten, dann landeten Sonys große Konsolenhits auch bei ihnen: God of War, Horizon, Spider-Man, The Last of Us kamen alle mit ein, zwei Jahren Verspätung auf den PC. Damit ist vorerst Schluss. PlayStation-Chef Hideaki Nishino hat bestätigt, was sich seit Wochen abzeichnete — die hauseigenen Singleplayer-Schwergewichte bleiben künftig der Konsole vorbehalten. Marvel’s Wolverine, für den 15. September angekündigt, kommt nicht auf den PC.

Was Nishino sagt — und was er meint

Die offizielle Begründung klingt geschliffen: Bei den intern entwickelten Singleplayer-Spielen wolle man „den Wert des Spielerlebnisses, das PlayStation bieten kann, weiter verfeinern“. Live-Service- und Multiplayer-Titel sollen dagegen weiter parallel auf PS5 und PC erscheinen — das bleibe der Standard. Übersetzt heißt das: Die erzählerischen Solo-Blockbuster werden zum Exklusiv-Pfund, die Online-Dauerläufer dürfen überall mitspielen. Wolverine fällt in die erste Kategorie und bleibt damit der PlayStation 5 vorbehalten.

Bild: Insomniac Games

Vom PC-Kurs zur Rolle rückwärts

Das ist bemerkenswert, weil Sony den umgekehrten Weg jahrelang offensiv gegangen ist. Seit 2020 wurde praktisch jedes große First-Party-Spiel irgendwann für den PC nachgereicht — ein einträgliches Zubrot ohne eigene Hardware-Kosten. Jetzt die Kehrtwende. Wie der Branchenjournalist Jason Schreier berichtet, hat Studio-Chef Hermen Hulst der Belegschaft intern deutlicher gesagt, was Nishino diplomatisch verpackt: Die PC-Veröffentlichungen seien uneinheitlich gelaufen, hätten zu wenig eingebracht, und man wolle die eigenen Marken an die eigene Plattform binden.

Ich habe mir nie eine Konsole allein wegen eines einzelnen Spiels gekauft, und Plattform-Lock-in ist mir grundsätzlich suspekt — egal ob beim Streaming-Abo, beim Cloud-Anbieter oder eben beim Daddel-Kasten unterm Fernseher. Für Sony ergibt die Rechnung trotzdem Sinn: Ein Exklusivtitel verkauft Hardware, ein PC-Port verkauft nur eine weitere Kopie.

Das Kalkül — und der Preis

Genau das ist der Kern. Exklusive Schwergewichte sind seit jeher das stärkste Argument, sich überhaupt eine PlayStation ins Wohnzimmer zu stellen; wer Wolverine spielen will, braucht die Konsole. Dass Sony diesen Hebel nach zuletzt schwächelnden Hardware-Zahlen wieder anzieht, ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar — für PC-Spieler ist es schlicht ärgerlich. Und „den Wert von PlayStation verfeinern“ ist am Ende Marketing-Sprech für eine sehr simple Ansage: Kauf dir die Konsole. Ob die Rechnung aufgeht, entscheidet sich daran, ob die Exklusivtitel die entgangenen PC-Verkäufe samt Imageschaden wieder einspielen — ausgerechnet Microsoft führt mit seinem plattformübergreifenden Kurs gerade das Gegenmodell vor.