„Kaufen“ steht auf dem Knopf, „leihen“ steht im Kleingedruckten — und am 1. September 2026 bekommen das wieder tausende PlayStation-Nutzer zu spüren. Sony entfernt dann 551 Filme und Serien des Studios StudioCanal aus den Videobibliotheken seiner Kundschaft, auch wenn diese die Titel einst regulär gekauft hat. Eine Erstattung ist nicht vorgesehen; als Grund nennt Sony ausgelaufene Lizenzverträge.

Was Sony entfernt — und warum

In einer Benachrichtigung an betroffene Konten schreibt Sony, man könne aufgrund der Content-Lizenzvereinbarungen nicht länger Zugriff auf die zuvor gekauften StudioCanal-Inhalte gewähren — sie würden aus der Videobibliothek entfernt. Betroffen sind Nutzer in Großbritannien und weiteren europäischen Regionen. Im Katalog stecken durchaus bekannte Titel, von Terminator 2 über Shaun of the Dead bis Paddington — also Filme, für die Leute bewusst Geld ausgegeben haben, statt sie nur zu streamen.

Neu ist das Muster nicht. In Deutschland und Österreich hatte Sony StudioCanal-Filme bereits 2022 aus den Bibliotheken genommen — damals 314 beziehungsweise 137 Titel. Den Verkauf von Filmen und Serien über den PlayStation Store hat Sony ohnehin schon im August 2021 eingestellt; gekauft wird Video heute über Sony Pictures Core. Wer vor Jahren im Store zugegriffen hat, sitzt nun auf einer Sammlung, die jederzeit verfallen kann, sobald ein Lizenzvertrag im Hintergrund ausläuft.

Der Kauf, der keiner ist

Juristisch ist das gedeckt, und das ist der eigentliche Skandal an der Sache. In den PSN-Nutzungsbedingungen steht seit jeher, dass Wörter wie „kaufen“ keinerlei Eigentumsübertragung bedeuten — alles im Store ist nur lizenziert, widerruflich, jederzeit entziehbar. Den Beweis hat Sony schon einmal geliefert: Ende 2023 sollten gekaufte Discovery-Sendungen verschwinden, der Aufschrei war groß genug, dass ein nachverhandelter Lizenzvertrag die Löschung im letzten Moment abwendete. Verlass ist darauf nicht.

Ich kaufe digitale Medien deshalb nur noch mit dem stillen Zusatz „bis auf Widerruf“. Was ich wirklich behalten will — ein Film, der meinen Kindern später noch etwas bedeuten soll, eine Serie, die ich nicht jedes Jahr neu im Abo jagen mag — liegt bei mir als Scheibe im Regal oder als DRM-freie Datei auf dem NAS. Das ist unbequem, klar. Aber die Festplatte zuhause kündigt mir keinen Lizenzvertrag.

Aufräumen ist nicht gleich Enteignen

Man muss das von Sonys jüngster Store-Aktion trennen: Vor wenigen Wochen hat der Konzern tausende Schrott-Spiele aus dem PlayStation Store geworfen — das war Aufräumen im eigenen Laden, gegen Asset-Flips und Trophäen-Farmen, und größtenteils sinnvoll. Hier liegt der Fall anders: Es verschwindet etwas, das Kunden bezahlt und in ihre Bibliothek gestellt haben. Solange „kaufen“ rechtlich „leihen auf Zeit“ heißen darf, bleibt jede Digitalsammlung geborgt. Wer das nicht will, kommt um physische Medien oder DRM-freie Kopien nicht herum — eine Erkenntnis, die 2026 eigentlich nicht mehr neu sein sollte und es trotzdem alle paar Monate wieder ist.