Die silberne Scheibe bekommt bei PlayStation ein Ablaufdatum. Am 1. Juli hat Sony im hauseigenen Blog angekündigt, ab Januar 2028 keine Discs mehr für neue Spiele zu pressen — reichlich Vorlauf, wenig Pathos. Für die meisten Spieler ändert das erst einmal nichts: Vier von fünf Verkäufen laufen längst als Download. Bemerkenswert ist nicht der Schritt selbst, sondern was mit der Disc leise mitverschwindet.

Was Sony konkret angekündigt hat

Ab Januar 2028 erscheint kein neues PlayStation-Spiel mehr auf einer Disc. Wer dann kauft, lädt herunter — über den PlayStation Store oder als Code im Handel, auf Pappe statt auf Scheibe. Schon veröffentlichte und bis zum Stichtag erscheinende Disc-Titel bleiben unberührt, die Laufwerke der aktuellen Konsolen lesen sie weiter. Als Grund nennt Sony die Verschiebung der Käuferpräferenzen weg vom Datenträger. Die achtzehn Monate Vorlauf klingen nach Rücksicht, sind aber vor allem ein Signal an Presswerke und Handel, sich umzustellen. Offen lässt der Konzern, ob die nächste Konsolengeneration überhaupt noch ein Laufwerk bekommt — die Ankündigung legt eine reine Download-Zukunft nahe, bestätigt ist sie nicht.

Auf einen Blick

Ab Januar 2028 presst Sony keine Discs mehr für neue PlayStation-Spiele

Betroffen sind nur Neuerscheinungen; ältere Disc-Titel bleiben erhältlich

Vorhandene Laufwerke und bereits gekaufte Scheiben funktionieren weiter

Neue Spiele gibt es dann nur digital: Store-Download oder Code im Handel

Rund 85 Prozent der PlayStation-Verkäufe sind schon jetzt digital

Die Zahl hinter der Entscheidung

Im jüngsten Quartalsbericht lag der digitale Anteil an Sonys Spielverkäufen bei rund 85 Prozent, übers Geschäftsjahr gemittelt bei 78. Die Disc ist damit kein Massenmedium mehr, sondern Nische — und eine teure dazu: Pressen, Verpacken, Ausliefern und Retouren kosten Geld für einen Umsatzanteil, der jedes Jahr schrumpft. Bei Microsoft gingen 2025 in den USA schon zwei von drei verkauften Xbox-Konsolen ganz ohne Laufwerk über die Theke. Betriebswirtschaftlich ist Sonys Schritt also sauber gerechnet — nur sind die 15 Prozent, die noch zur Scheibe greifen, eben nicht irgendwer.

Was mit der Scheibe verschwindet

Eine Disc kann man verkaufen, verleihen, verschenken oder in zehn Jahren wieder aus der Schublade ziehen. Ein Download kann das alles nicht. Der weltweite Gebrauchtmarkt für Spiele lag 2025 bei rund 7,2 Milliarden Dollar, in den USA war mehr als jede dritte Transaktion ein gebrauchter Titel — dieser Zweitmarkt hängt komplett an der Scheibe. Mit ihr fällt das Weiterverkaufsrecht, von dem digitale Käufe ausgenommen sind. Dazu kommt die Frage, die mich an digitalen Bibliotheken ohnehin stört: Ein gekaufter Download ist eine Lizenz, kein Besitz. Wie wenig der „Kaufen“-Knopf am Ende wert sein kann, hat Sony erst kürzlich selbst vorgeführt, als der Konzern 551 bezahlte Filme aus den Bibliotheken seiner Nutzer löschte. Ich halte deshalb wenig von Dingen, die nur auf fremden Servern liegen — die paar Blu-rays im Regal und die doppelt gesicherten Fotos auf dem NAS gehören mir auch dann noch, wenn irgendwo ein Lizenzvertrag ausläuft. Und für die Spielekonservierung ist eine Welt ohne Datenträger ein echtes Problem: Was nie auf einem physischen Medium erschien, lebt nur so lange, wie ein Server online bleibt.

Für die 85 Prozent, die ohnehin nur herunterladen, ist der Abschied von der Disc eine Randnotiz. Für alle anderen verschwindet eine Wahlmöglichkeit: der Gebrauchtkauf für kleines Geld, das Verleihen an den Nachbarn, das Regal, das die eigene Sammlung auch ohne aktives Konto überdauert. Bequemer ist das digitale Modell längst — nur gehört einem am Ende weniger davon, als der Kaufpreis vermuten lässt.