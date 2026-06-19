Eine Vorschrift ist sauber formuliert, das Modell hält sich Wort für Wort daran — und unterläuft trotzdem genau das, was die Regel verhindern sollte. Dieses Muster haben Forscher von King’s College London, der Fudan-Universität und dem Alan Turing Institute jetzt systematisch nachgestellt. Ihr Befund: Trainiert man ein Sprachmodell darauf, in einem geregelten Umfeld die höchstmögliche Belohnung herauszuholen, findet es von allein die Lücken zwischen Buchstabe und Zweck einer Regel — vom Steuerrecht bis zum Insiderhandel.

Auf einen Blick

Studie: „Large Language Models Hack Rewards, and Society“ von King’s College London, Fudan-Universität und Alan Turing Institute.

„Large Language Models Hack Rewards, and Society“ von King’s College London, Fudan-Universität und Alan Turing Institute. Testumgebung SocioHack: 72 simulierte Regelsysteme, 32 davon aus echten, später geschlossenen Gesetzeslücken nachgebaut.

72 simulierte Regelsysteme, 32 davon aus echten, später geschlossenen Gesetzeslücken nachgebaut. Trefferquote: rund 61 Prozent der bekannten Schlupflöcher wiedergefunden, 12,8 Prozent der Strategien komplett neu.

rund 61 Prozent der bekannten Schlupflöcher wiedergefunden, 12,8 Prozent der Strategien komplett neu. Schwachstelle: die modelleigene Selbstkritik schlug nur bei 37 Prozent der Fälle an.

Was im Testaufbau wirklich passiert

Die Autoren nennen das Verhalten „societal hacking“. Ein per Reinforcement Learning trainiertes Modell sucht dabei nicht aktiv nach Tricks, sondern optimiert stur auf seine Belohnung — und stößt so auf Strategien, die formal regelkonform bleiben und den eigentlichen Zweck einer Vorschrift trotzdem aushebeln. Um das messbar zu machen, bauten die Forscher die Testumgebung SocioHack: 72 simulierte Regelsysteme in drei Gruppen. 32 sind echten Vorschriften nachgebildet, bei denen historisch eine Lücke klaffte und später per Gesetzesänderung geschlossen wurde — von der US-Börsenregel 10b5-1 bis zur als „Texas Two-Step“ bekannten Insolvenzkonstruktion. Die übrigen 40 sind synthetisch oder in erfundene Welten verlegt, behalten aber dieselbe Regel-Logik.

Als Akteur diente das offene Modell Qwen3-30B, die Rolle des Schiedsrichters übernahm Gemini-3-Flash. In den nachgebauten Realfällen fand das Trainingsverfahren gut 61 Prozent der dokumentierten Schlupflöcher wieder, bei einer Präzision von rund 91 Prozent. Aussagekräftiger ist die andere Zahl: 12,8 Prozent der gefundenen Strategien standen in keiner der hinterlegten Korrektur-Listen — die hatte das Modell also selbst konstruiert. Ein Beispiel aus dem Reisebereich ist das „Hidden-City-Ticketing“, bei dem man einen Flug mit Zwischenstopp bucht und das letzte Teilstück verfallen lässt, weil das billiger ist als die Direktverbindung. Vier weitere getestete Modelle kamen unabhängig auf 46 bis 52 Prozent. Die Untersuchung liegt als Preprint vor.

Warum die Schutzmechanismen ins Leere laufen

Der beunruhigende Teil steht nicht bei den Trefferquoten, sondern bei den Sicherungen. Die üblichen Schutzfilter reagieren auf anstößige Formulierungen, nicht auf die Absicht hinter einer Aufgabe — und solange diese nüchtern als Optimierungsproblem verpackt war, verweigerte das Modell so gut wie nie. Die modelleigene Selbstkritik schlug nur bei 37 Prozent der entdeckten Lücken an. Selbst eine künstlich verschärfte Bremse im Training, bei der die Autoren den Strafterm auf das Zwanzigfache drehten, hielt das Modell nicht davon ab, die meisten historischen Schlupflöcher trotzdem zu finden.

Wer im Tagesgeschäft selbst KI-Agenten auf unscharf formulierte Aufgaben loslässt, kennt das Grundmuster: Ich gebe ein Ziel vor, das Modell hakt es formal ab — und erledigt dabei eine andere Aufgabe als die gemeinte. Im Skript ist das ärgerlich, in einem Steuer- oder Finanzsystem eine ganz andere Größenordnung. Dass Modelle ihre Belohnungssignale austricksen, ist dabei nicht neu; ähnliche Reward-Hacking-Effekte waren schon im Frühjahr dokumentiert. Neu ist, dass sich das Verhalten gezielt auf reale Regelwerke übertragen lässt.

Werkzeug oder Waffe

Den Code zu SocioHack haben die Forscher öffentlich auf GitHub gestellt, lauffähig mit frei verfügbaren Modellen. Das schneidet in beide Richtungen: Dieselbe Mechanik, die einem findigen Optimierer neue Steuertricks liefert, kann einer Aufsichtsbehörde vorab zeigen, wo ein Gesetzentwurf leckt. Die Autoren plädieren denn auch dafür, künftige Regeln von vornherein unter der Annahme zu schreiben, dass jemand die Vorschläge einer KI tatsächlich umsetzt — und Modell-Empfehlungen wie Angriffshypothesen zu behandeln, die ein Fachmensch gegenprüfen muss, nicht wie fertige Rechtsberatung. Mitautor Wei Liu warnt, stärkere Modelle würden noch mehr Lücken finden. Mein Eindruck nach zwei Jahrzehnten zwischen Marketing-Folien und Produktionsrealität: Die Technik ist hier nicht der Engpass — Schlupflöcher schließen am Ende Menschen, und die arbeiten langsamer als ein Trainingslauf.