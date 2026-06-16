Qualcomm hat seinen nächsten Chip für Augmented- und Virtual-Reality-Brillen offiziell vorgestellt: den Snapdragon Reality Elite. Die bisherige Snapdragon-XR-Linie heißt damit jetzt Snapdragon Reality — ein Rebranding, das signalisieren soll, dass Qualcomm das Segment ernster nimmt als bisher. Der neue Chip soll deutlich mehr Leistung bringen als der Vorgänger und dabei kühler und sparsamer laufen. Wann die ersten Brillen damit erscheinen, ist noch offen.

Was der Chip leisten soll — und wie Qualcomm das rechnet

Die Zahlen klingen eindrucksvoll: laut Qualcomm liefert der Reality Elite 60 Prozent mehr GPU-Leistung oder alternativ 64 Prozent weniger Energieverbrauch im Grafikbetrieb — jeweils gemessen am Snapdragon XR2+ Gen 2, den Qualcomm im Januar 2024 auf der CES vorgestellt hatte. Bei der NPU, zuständig für KI-Aufgaben wie Hand- und Eye-Tracking, sollen es sogar 160 Prozent mehr Durchsatz sein — oder 84 Prozent weniger Stromaufnahme. Der CPU-Sprung liegt bei rund 30 Prozent.

Bild: Qualcomm

Beim Display-Support bewegt sich wenig: 4,4K pro Auge bei 90 fps gegenüber 4,3K beim Vorgänger — ein Unterschied, den man im direkten Vergleich kaum wahrnimmt. Stattdessen setzt Qualcomm auf Effizienz: bis zu 20 Prozent längere Akkulaufzeit, bis zu 12 Grad Celsius niedrigere Betriebstemperatur. Gerade das Letztere dürfte für Gerätehersteller interessanter sein als die nächste Auflösungsstufe — Abwärme ist bei Brillen-Formfaktoren ein strukturelles Problem. Alle diese Werte stammen von Qualcomm; unabhängige Messungen stehen noch aus.

Das geteilte System als wichtigstes Merkmal

Wer schon mal einen modernen Mixed-Reality-Headset nach einer Stunde abnehmen musste, weil das Gewicht vorne auf der Nase lastete, versteht, warum Qualcomm die sogenannte Split Architecture hervorhebt: Der Chip ist ausgelegt, um die Recheneinheit in einem separaten Modul unterzubringen — getrennt von der Brille, die dann nur Display und Kameras enthält und per Kabel oder drahtlos angebunden wird.

Das Konzept ist nicht neu — Apple platziert den Akku der Vision Pro aus ähnlichen Gründen am Körper getrennt —, aber der Reality Elite macht es zur standardisierten Option für Drittanbieter. XREAL setzt genau darauf: Mit der Aura soll das erste Gerät auf der neuen Plattform erscheinen, basierend auf Googles Android-XR-Plattform. Meta und ByteDance sollen laut Qualcomm ebenfalls Geräte entwickeln; konkrete Spezifikationen oder Termine nannte das Unternehmen nicht.

Wo der Markt gerade steht

Der Chip trifft auf ein Segment mit erkennbarer Lücke. Am unteren Ende steht die Meta Quest 3S für 299 Dollar — standalone, alltagstauglich, das größte Inhalts-Ökosystem der Kategorie. Am oberen Ende sitzt Apples Vision Pro für rund 3.500 Dollar, ein Gerät, das bisher eher als Entwicklerplattform taugt. Dass Snap seine SPECS-Brille gerade für 2.195 Dollar angekündigt hat — ebenfalls mit Snapdragon-Chips —, zeigt, wie viele Anbieter derzeit um das dünn besetzte Mittelfeld kämpfen.

Ob Qualcomms neue Plattform dieses Segment ernsthaft belebt, hängt weniger vom Chip selbst ab als davon, ob Android XR ein überzeugendes Ökosystem aufbaut und den Geräteherstellern realistische Preise gelingen. Die Hardware-Basis für schlanke, langlebige Brillen wäre zumindest vorhanden — der Rest ist, wie so oft in diesem Segment, Software und Geschäftsmodell.