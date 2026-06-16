Snap hat heute die SPECS vorgestellt, und der Preis lässt wenig Spielraum für Interpretationen: 2.195 Dollar für eine AR-Brille, die ohne externes Kabel, ohne Koppel-Puck und ohne angedocktes Smartphone auskommt. Preorder-Start ist heute mit 200 Dollar rückerstattbarer Anzahlung, Lieferung im Herbst 2026 — zunächst nur in USA, UK und Frankreich.

Kein Kabel, kein Tether — das steckt technisch drin

Die SPECS laufen vollständig eigenständig: Zwei Snapdragon-Prozessoren übernehmen alle Berechnungen direkt in der Brille. Kein Smartphone als Rechner, keine externe Einheit — das unterscheidet sie von früheren AR-Versuchen, die oft eine verbundene Puck-Einheit voraussetzten. Das Sichtfeld beträgt 51 Grad, die Brille zeigt bis zu 16 Millionen Farben und wiegt je nach Modell 132 bis 136 Gramm.

Bild: Snap

Vier Stunden Akkulaufzeit im Dauerbetrieb, mit beiliegendem Ladecase auf 20 Stunden gesamt. Wer schon einmal mit akku-begrenzten XR-Geräten gearbeitet hat, kennt das Gefühl: vier Stunden sind genug für ein Meeting, nicht für einen Arbeitstag. Was die Snap Specs in dieser Zeit real leisten kann, zeigen erst Nutzertests.

Die Kernfunktionen: EyeConnect für gemeinsames Spielen — gestartet per Blickkontakt zwischen zwei SPECS-Trägern; kontextuelles KI-System, das Objekte in der Umgebung identifiziert; Videoaufzeichnung; Browsen und E-Mail. Ein LED-Indikator leuchtet beim Aufzeichnen auf, was Snap explizit als Datenschutz-Feature positioniert.

2.195 Dollar — Preis-Positionierung und ein ungewöhnlicher Unternehmensschritt

Der Preis ist kein Zufall. Meta Ray-Bans fangen bei rund 350 Dollar an — aber das sind Kamera-Audiobrillen ohne Projektion, keine AR. Apples Vision Pro liegt bei rund 3.500 Dollar, ist aber eher Raumcomputer als Brille. Die SPECS setzt sich dazwischen: echter AR-Display, Consumerpreis — zumindest im Vergleich zur Vision Pro.

Snap hat die SPECS-Sparte Anfang 2026 in eine eigenständige Firma ausgegliedert. Das Signal dahinter: Wenn die Brille scheitert, scheitert nicht Snapchat. Wenn sie funktioniert, hat das Spin-off eigene Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten jenseits des Mutterkonzerns.

Das letzte Konsumenten-Spectacles war 2019 — Spectacles 3 für 380 Dollar, bei gemischter Kritik. Danach nur Developer-Editionen. Sieben Jahre später kostet die Snap Specs fast das Sechsfache. Snap hat damit sieben Jahre Entwicklung in ein Gerät gepackt, das einen Marktplatz betritt, in dem noch kein Anbieter profitabel ist — und das als eigenständige Wette außerhalb der eigenen Bilanz.